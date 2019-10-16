На поминки не позову: вдова Караченцова о конфликте с Гузеевой

Вдова народного артиста России Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, сообщила о том, что не собирается звать телеведущую Ларису Гузееву на поминки покойного супруга. Такое заявление артистка сделала после недавней насмешки Гузеевой по поводу прошлогодних похорон актера.

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«Веселая вдова на поминках мужа пила шампанское красными губами», — цитирует Гузееву издание «Дни.Ру».

В актерской среде бытует мнение о том, что между Гузеевой и Поргиной существует давняя взаимная неприязнь. Однако, по словам вдовы Караченцова, в действительности ничего подобного нет. Более того, артистка выразила полное недоумение выпадом Гузеевой в свой адрес.

«Ну что вы — мы никогда с ней не ссорились! — заверила Поргина в разговоре «Собеседником». — Мне даже самой интересно, почему она о поминках Коли, которые были год назад, заговорила только сейчас. Странно, что она решила вспомнить обо мне. Мне смешно даже!»

В интервью изданию Людмила Андреевна решила ответить Гузеевой. По словам вдовы артиста, в ее поведении на поминках не было ничего криминального. Более того, она убеждена: в тот вечер все было именно так того желал ее легендарный супруг.

«В какой цвет красить губы и как одеваться — это личное дело каждого человека! — сказала артистка. — На поминках я вела себя замечательно. Никто не посмеет мне сказать грубого слова. И тем более нельзя утверждать, будто я была навеселе. Все актеры, которые присутствовали на поминках, могут это подтвердить».

По словам Поргиной, в тот вечер собравшиеся пели песни Караченцова, читали стихи Пастернака и Есенина.

«Уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать», — процитировала актриса Есенина.

Кроме того, артистка отметила, что Гузеевой не было на том вечере и изумилась, с чего та решила, что она была навеселе.

«Если говорить про «Гип-гип-ура — выпить пора!», так это любимый Колин тост. Мы не могли обойтись без него. Мы произносили его за большую и насыщенную жизнь Николая Петровича, которую он прожил на этой земле. Не ей меня судить», — продолжила вдова Караченцова.

Поргина заверила, что высказывание Гузеевой ее не слишком потревожило, поскольку она уже давно привыкла к критике в свой адрес.

«Бог ей судья, — продолжила актриса. — Только господь меня рассудит! Я не хочу ее осуждать. Каждый человек волен говорить то, что он хочет. Мне надо идти дальше — скоро годовщина со дня смерти Коли. Мне нужно думать, как все организовать и провести этот день на высшем уровне».

Отметим, что в Ленкоме — театре, где служил Караченцов, вечер его памяти был перенесен на три месяца. Он запланирован на конец января. Поргина не смогла договориться о проведении памятного мероприятия в день смерти Караченцова. В связи с этим поминки будут проведены не в театре, а в ресторане.

«Придут друзья Николая Петровича — актеры, певцы, композиторы, — рассказала Людмила Андреевна. — Все те, кто Колю любит и помнит, кто регулярно молится за него в церкви. Гузееву звать не буду — она же не близкая подруга Николая Петровича. Мы соберемся узким кругом. Это же не гулянка, как она говорит, что веселая вдова гуляет. А перед этим отслужим панихиду на кладбище — сделаем все как надо».

В начале сентября на сборе в театре «Ленком» Поргина рассказала о том, что 23 октября состоится открытие памятника ее покойному супругу.

«Мы перебрали разные варианты: из бронзы, из мрамора. В итоге остановились на гранитном памятнике. Театр «Ленком» сразу откликнулся, предложил миллион рублей. Но сейчас такие цены, что поставить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная», — цитирует артистку издание «Дни.Ру».

Она призналась, что попытки спасти Караченцова обошлись очень дорого их семье.

«Мы так долго боролись за жизнь Коли, лечились и у нас в стране, и за рубежом. Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись — Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем. Этим путем идти не хотелось», — сказала Поргина.