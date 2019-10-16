«Малефисента», «Джуди» и другие премьеры недели

«Малефисента: Владычица тьмы» («Maleficent: Mistress of Evil»); Хоаким Роннинг

Ради второй части «Малефисенты» ее главная звезда, актриса Анджелина Джоли изменила своему правилу не сниматься в ремейках. В продолжении истории она снова примерила на себя амплуа мрачной волшебницы. Сюжет картины разворачивается через несколько лет после событий первого фильма. В нем рассказывалось о том, что ожесточило сердце героини голливудской звезды и заставило ее проклясть принцессу Аврору. В продолжении к касту присоединились Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер.

«Они» («Haunt»); Скотт Бек, Брайан Вудс

Остросюжетный триллер Скотта Бека и Брайана Вудса «Они» расскажет про группу студентов, которые ради острых ощущений оправляются за город на аттракцион «Комнаты страха» в день Хэллоуина. И все бы ничего, но вместо людей под масками клоунов скрываются не люди, а существа из потустороннего мира, и теперь героям нужно попытаться выбраться из жуткого места.

«Джуди» («Judy»); Руперт Гулд

Незадолго до выхода байопика о последнем годе жизни актрисы и певицы Джуди Гарленд в американский прокат ее близкие объявили бойкот Руперту Гулду. Так, дочери звезды Лайза Миннелли и Лорна Лафт заявили, что не станут смотреть фильм из-за сцен, которые могут оказаться слишком болезненными. Тем не менее ленту стоит увидеть хотя бы ради лауреатки премии «Оскар» Рене Зеллвегер, исполнившей главную роль.

«Игра с огнем» («Burn»); Майк Ган

В центре сюжета криминального триллера Майка Гана «Игра с огнем» — история работницы заправки Мелинды, которая решает избавиться от надоевшей коллеги при помощи мелкого преступника. Главные роли в фильме исполнили Тильда Кобэм-Херви («Отель Мумбаи: Противостояние»), Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Сьюки Уотерхаус («Дождливый день в Нью-Йорке»).

«Мысленный волк»; Валерия Гай Германика

«Зима, лунная ночь. Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где‑то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом», — рассказывает о новом фильме «Мысленный волк» Валерия Гай Германика. Главные роли в картине сыграли Юлия Высоцкая, Лиза Климова, Ася Озтюрк, Федор Лавров и Юрий Трубин.

«Прощание»; («The Farewell»); Лулу Ванг

Новый фильм постановщицы Лулу Ванг — трогательная история о том, насколько оправдана «ложь во спасение». По сюжету молодая американка китайского происхождения Билли возвращается домой и узнает, что у ее бабушки выявили рак легких. Одну из главных ролей в ленте исполнила Аквафина.

«Зеленее травы»; («Greener Grass»); Жослин ДеБоэр, Доун Люббе

Абсурдная история о превращениях ребенка в собаку и двух богатых домохозяйках — в фильме «Зеленее травы». В картине снялись Д'Арси Карден,

Дот-Мари Джонс, Нил Кэйси и Мэри Холлэнд.