«Заболевание есть»: семья Заворотнюк сделала первое заявление

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк сделали первое официальное заявление о состоянии ее здоровья. В инстаграм-аккаунте «Поддержка Заворотнюк» они сообщили, что звезда действительно больна и проходит курс лечения. Новости о ряде сопутствующих симптомов, о которых ежедневно писали СМИ, семья актрисы опровергла.

«Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорится в сообщении.

Ссылка на этот пост была опубликована в сториз официальной страницы Заворотнюк в инстаграме. Родные актрисы попросили всех неравнодушных уважать их желание не распространять информацию о деталях болезни.

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«И пусть бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников», — подчеркнули родственники звезды, пожелав никому не столкнуться с этой болезнью и не знать о ней правды.

Они также поблагодарили за поддержку всех, кто относится к ситуации с пониманием, и пообещали опровергать публикуемые в СМИ «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию».

Инстаграм-аккаунт, созданный в поддержку Заворотнюк, был заблокирован на следующий же день из-за повышенной активности пользователей. Количество подписчиков на новой странице стремительно росло благодаря рекламе в аккаунтах российских звезд и спровоцировало автоматическую блокировку. Об этом сообщил певец Стас Михайлов через сториз в соцсети, поблагодарив пользователей за отзывчивость.

«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, инстаграм решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, решив, что такая активность — накрученная», — написал певец.

На протяжении нескольких дней после блокировки нового аккаунта его функции выполняла официальная страница Заворотнюк.

«От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, инстаграм-аккаунт «Поддержка Заворотнюк» заблокировали. <...> Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь»,— написали родные звезды.

Они также поблагодарили российских знаменитостей, сделавших рекламу аккаунта на своих страницах. В частности, одинаковый пост с фотографией Заворотнюк опубликовали певцы Николай Басков, Стас Михайлов, Зара, Анна Семенович, Emin, Наташа Королева и Елена Север, а также концертный директор Алексей Новацкий, дизайнер Игорь Гуляев, и многие другие.

«Я — человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но в этот раз информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу», — говорится в сообщении, опубликованном на страницах звезд.

И на официальной странице актрисы, и в аккаунте «Поддержка Заворотнюк» публикуются посты с требованием не верить публикациям в СМИ. В частности, родные звезды призывают игнорировать громкие заголовки и заявления неких «инсайдеров», которые никогда не представляются по имени.

«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса — снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!»: — заявили они.

Также родственники Заворотнюк выразили недовольство тем, что актрису и ее близких постоянно преследуют люди, которые караулят их у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины и «направляют камеры в лицо».