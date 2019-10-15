Ольга Куриленко, Гэри Олдмен и Тим Рот: главные трейлеры недели

«Джуди и Панч» («Judy & Punch»), Мирра Фолкс

В сети появился первый трейлер режиссерского дебюта австралийки Мирры Фолкс «Джуди и Панч» о двух кукольниках, которых сыграли Миа Васиковска и Дэймон Херримэн. Несмотря на талант Джуди, которая показывает чудеса в своей работе, всю славу забирает себе ее пьющий, но амбициозный супруг. Однако ситуация для них обоих резко меняет после ссоры из-за ребенка, в ходе которой Панч избивает жену, и она решает бросить его, чтобы вместе с жителями ближайшего городка спланировать свою месть за унижение.

«Вперед» («Onward»), Дэн Скэнлон

Аниматоры студии Pixar представили зрителям трейлер нового мультфильма «Вперед» об эльфах, троллях и кентаврах. В качестве режиссера проекта выступил Дэн Скэнлон, чьей предыдущей работой был «Университет Монстров», вышедший в 2013 году. Главных героев истории о том, как сказочные существа оказываются вынуждены влачить серое «человеческое» существование после того, как из их мира пропала магия, озвучили Тома Холланд и Крис Прэтт, среди других звезд, задействованных в проекте — Октавия Спеснер и Джулия Луи-Дрейфус.

На сервисе YouTube появился второй трейлер перезапуска франшизы с сорокалетней историей «Ангелы Чарли» от Columbia Pictures, главные роли в котором исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински, а режиссером стала Элизабет Бэнкс. По сюжету фильма, отряд женщин, работающих на частное детективное агентство, сразятся с силами зла за обладание аппаратом, который способен трансформировать электрические волны в смертельно опасный заряд.

«Миссис Лаури и сын» («Mrs. Lowry & son»), Адриан Ноубл

Выпускник королевской академии драматического искусства Тимоти Сполл снялся в фильме о британском художнике Лоуренсе Стивене Лаури «Миссис Лаури и сын», продолжив серию своих фильмов о знаменитых живописцах (пять лет назад он сыграл главную роль в фильме Майка Ли о Уильяме Тернере). В трейлере он появился вместе с 82-летней Ванессой Редгрейв, которая исполнила роль матери Лаури, вокруг отношений с которой и будет построена грядущая картина.

«Круиз по джунглям» («Jungle Cruise»), Жауме Кольет-Серра

После успеха перезапуска культовой франшизы «Джуманджи» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном руководство Walt Disney Pictures решило не проходить мимо золотой жилы, и на этой неделе компания представила трейлер приключенческого фильма «Круиз по джунглям», где бывший рестлер снялся в главной роли вместе с Эмили Блант. В отличие от сказки о загадочной игре, «Круиз по джунглям» будет в меру реалистичной историей об экспедиции в диких условиях, действие которой разворачивается в начале прошлого века.







«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» («Dolittle»), Стивен Гейган

Также на неделе в сети появился трейлер к еще одному фильму об экзотических краях и опасных приключениях «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим. Так как звезда Marvel сыграл ветеринара, понимающего язык животных, компанию на экране ему составят в основном звери, нарисованные на компьютере, однако голоса им дали такие звезды, как Том Холланд, Марион Котийяр, Эмма Томпсон, Джон Сина, Октавия Спенсер, Реми Малек и Селена Гомес.

«Песня имен» («The Song of Names»), Франсуа Жирар

Эмоциональная драма «Песня имен» о скрипаче-выходце из Польши и его британском друге, которым удалось пережить Холокост и встретиться через 40 лет, чтобы узнать, что с ними произошло за эти годы, должна будет выйти в американский прокат в конце этого года. Главные роли в этом фильме сыграли Тим Рот (сюжет проекта отдаленно напоминает его же «Молодость без молодости» Фрэнсиса Фода Копполы и «Непобедимого» Вернера Херцога) и Клайв Оуэн.

«Курьер» («The Courier»), Закари Адлер

В трейлере экшн-триллера «Курьер» с хичкоковским описанием сюжета (лондонский курьер уже в пути понимает, что ему заказали доставить бомбу) любимица отечественных зрителей Ольга Куриленко снялась вместе с Гэри Олдменом, которого также высоко ценят в России. Мировая премьера фильма запланирована на ноябрь, у нас в прокате он должен будет появиться 12 декабря.