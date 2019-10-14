Господа, вы звери: Человек-паук станет собакой Железного человека

Кинокомпания Universal Pictures сообщила о подготовке к выходу в прокат новой экранизации книги английского детского писателя Хью Джона Лофтинга о ветеринаре, наделенном способностью разговаривать с животными, «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с американским актером Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Сам актер опубликовал в своем инстаграме постер к фильму, на котором его герой изображен в окружении животных. Пса озвучил коллега Дауни-младшего по актерскому ансамблю фильма о команде супергероев «Мстители» и исполнитель роли Человека-паука Том Холланд, лису — Марион Котийяр, попугая — Эмма Томпсон, белого медведя — Джон Сина, утку — Октавия Спенсер, гориллу — Реми Малек, жирафа — Селена Гомес, а страуса — Кумейл Наджиани.

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Также сообщается, что в съемках принял участие Антонио Бандерас, а режиссером фильма станет Стивен Гейган, выигравший в 2000 году премию американской киноакадемии «Оскар» за сценарий к фильму Стивена Содерберга «Траффик». Премьера картины в США ожидается 17 января.

Несмотря на популярность, которую завоевал Дауни-младший благодаря своей роли в серии фильмов о Железном человеке, его публикация о новом проекте вызвала неоднозначную реакцию подписчиков в соцсетях, так как для многих из зрителей канонический образ сказочного врача воплотил на экране комик Эдди Мерфи.

«Прошу прощения, я огромный поклонник Роберта Дауни-младшего, но доктором Дулиттлом всегда будет Эдди Мерфи», — написал один из комментаторов.

Многие пользователи также обратили внимание на резкий переход актера от роли циничного и ведущего развязный образ жизни Тони Старка к персонажу из детской сказки. Отдельные нарекания у этой части поклонников Дауни-младшего вызвал и плакат к новому фильму.

«Жизнь после Marvel выглядит НЕЗДОРОВО», — написал один из его фанатов.

Однако после публикации трейлера к «Удивительному путешествию доктора Дулиттла» стало понятно, чем именно будет отличаться перезапуск истории о ветеринаре.

Если в фильмах с Эдди Мерфи действие книг Лофтинга было перенесено в наши дни и Дулиттл был обычным ветеринаром, который пытался научиться использовать внезапно открывшуюся способность понимать речь животных в повседневной жизни, то создатели новой версии приняли решение перенести историю во времена викторианской Англии.

Первую книгу серии Лофтинг написал во время сражений во Фландрии и Франции в ходе Первой мировой войны. По его словам, сказка помогла ему скрасить мрачную и блеклую действительность тех лет. Ее события происходили в 1839 году, так что сценаристы грядущей киноверсии, судя по всему, постарались вернуть ее к оригиналу.

Из опубликованного промо-ролика, в частности, можно предположить, что Дулиттла в исполнении Дауни-младшего ожидают морские схватки с пиратами, сказочные восточные дворцы и поиски сокровищ.

К тому же некоторые движения самого актера напоминают о роли капитана Джека «Воробья», роль которого сыграл Джонни Депп во франшизе «Пираты Карибского моря». Если подобная перекличка действительно входила в планы авторов, становится понятным и выбор на роль главного героя детского фильма бывшего Тони Старка.

Еще одним серьезным отличием нового Дулиттла станет использование вместо настоящих животных компьютерной анимации, как это уже было сделано в игровой версии классического мультфильма Disney «Король лев».

Название «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» отсылает ко второй книге Лофтинга, где главный герой помогает быкам на корриде, уговаривает китов передвинуть остров, а также плавает в панцире большого стеклянного морского слизня.

При этом в будущем фильме персонаж Дауни-младшего, обосновавшийся в джунглях после смерти жены, решается на опасное приключение, чтобы спасти королеву Англии, которую подкосил тяжелый недуг. Так что, несмотря на возвращение Дулиттла в «свое время», события книги и фильма, судя по всему, будут в достаточно серьезной степени отличаться друг от друга.