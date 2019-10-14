Разборки в Готэме и «Эверест»: что смотрят в России

Первое место отечественного бокс-офиса, как и предполагалось, занял сольник про главного злодея Готэма — Джокера в исполнении Хоакина Феникса. По итогам 10-13 октября, криминальный триллер от режиссера «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филлипса, рассказывающий о становлении антигероя, собрал внушительные 397 млн рублей. В свои премьерные выходные фильму удалось собрать 637,5 млн рублей. Подробнее о громком лауреате Венецианского кинофестиваля — в нашей рецензии.

На второй строчке оказался мультфильм «Эверест» китайско-американского производства, для которого минувший уикенд также стал вторым. Анимационная лента студии DreamWorks о приключениях девочки и обаятельного Йети на этот раз слегка сбавила темпы, выручив 171 млн рублей. Сюжет проведет зрителей от экзотических улиц Шанхая до гималайских снежных пейзажей, где живет семья снежного человека.

Как и в США, в России нашумевшая еще задолго до выхода в прокат картина «Гемини» тайваньского режиссера Энга Ли сумела отстоять третью позицию в списке лидеров. Таким образом, лента, снятая при помощи современных спецэффектов, стартовала со 149 млн рублей. Главную роль (да еще и не одну) в фильме исполнил Уилл Смит: по сюжету ему, стареющему наемного убийце, предстоит побороться с помолодевшей версией самого себя.

Уверенно стартовал в прокате и новый проект Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В свои первые выходные комедия, сюжет которой встречался в кино не раз, принесла своему создателю 48,3 млн рублей. В фильме трое друзей отмечают начало своих каникул в Мексике, но утром после шумной вечеринки обнаруживают, что ничего из событий прошлой ночи не помнят. Вскоре герои выясняют, что ночью успели перейти дорогу криминальному авторитету Хуану и задолжали ему денег.

Неплохой результат продемонстрировала новая картина Вуди Аллена — «Дождливый день в Нью-Йорке» с Селеной Гомес, Тимоти Шаламе и Ребеккой Холл в главных ролях. В премьерный уикенд романтическая комедия о студентке Шеннон, которая отправляется в Нью-Йорк со своим парнем, чтобы взять интервью у известного режиссера, заработала 27 млн рублей.

С третьей на шестую позицию опустилась космическая драма Джеймса Грея «К звездам». В свой третий уикенд картина потеряла 80% сборов по сравнению с прошлыми выходными и собрала всего 15 млн рублей. Главный герой картины — Рой Макбрайд в исполнении Брэда Питта — отправляется в космос на поиски своего отца, пропавшего много лет назад. В фильме также сыграли Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди.

Следом разместился остросюжетный боевик «Герой» Карена Оганесяна. В третьи выходные проката фильм выручил 8,4 млн рублей. По сюжету бывший воспитанник секретной школы Службы внешней разведки вместе со своей возлюбленной оказываются втянутыми в опасную шпионскую игру. Главные роли исполнили Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.

Наконец, восьмым финишировал сказочный фильм «Тайна печати дракона» российско-китайского сотрудничества. История о том, как Федор Колокольников в образе Петра I отправился спасать одну из китайских провинций, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сошлись за него в эпичной рукопашной в лондонском Тауэре, заработала в минувшие выходные 6,5 млн рублей.