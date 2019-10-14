Не поделили деньги: украинского актера избили в Польше

Украинский актер Юрий Марка рассказал о том, как его избили в польской пиццерии. По его словам, он попытался уволиться с места работы три недели назад, но хозяин пиццерии якобы отказался выплачивать деньги.

«До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанес удар в лицо», — написал актер в своем фейсбуке.

Как утверждает Марка, в момент нарастания конфликта он вызвал полицию. Он также опубликовал фотографию, на которой стоит с разбитым носом.

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«Учитывая, что я иностранец, он пытался меня обмануть, а когда понял, что не получится, начал угрожать и душить», — продолжил пострадавший.

Марка посетовал, что не смог ударить в ответ, поскольку в этом случае его бы в тот же день депортировали.

«Не понимаю, как такое могло произойти в европейской Польше», — заключил он.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские не стали смотреть записи с камер наблюдения. Они, как сообщает Марка, также предпочли не заметить следы крови на его лице и сломанный нос, но в итоге все-таки вызвали сотрудников скорой помощи.

Актер отметил, что выходил на Майдан в 2014 году за «европейские ценности». Однако впоследствии он не увидел положительных изменений на Украине и переехал в Польшу по приглашению местного театра. В качестве дополнительного заработка Марка подрабатывал в пиццерии. По его словам, он — актер с 20-летним стажем.

За последнюю неделю это уже второй случай с избиениями украинцев в Польше. 7 октября местное издание Dziennik Baltycki сообщило, что в Польше в одном из ночных клубов города Владыславово местные жители избили двух украинцев за то, что те говорили на родном языке.

По информации СМИ, инцидент произошел в конце августа 2019 года, однако известно о нем стало только в октябре. В Польшу украинцы прибыли на заработки. В один из вечеров они решили посетить местный ночной клуб. На протяжении длительного времени все было спокойно, но, когда мужчины вышли на улицу, охранники заведения услышали, что они разговаривают на украинском языке.

После этого сотрудники заведения подошли к гастарбайтерам и стали оскорблять их. Между украинцами и охраной завязался конфликт. Затем охранники применили слезоточивый газ и стали избивать оппонентов. Один из мужчин получил серьезные травмы и после драки впал на 18 дней в кому.

Когда потерпевший пришел в себя, он узнал, что в результате потасовки у него парализовало половину тела и была частично потеряна память. Долгое время мужчина не мог разговаривать. Тогда родственники пострадавшего, которые проживают на территории Украины, начали оперативно собирать деньги на его лечение.

Тем временем полиция Польши начала расследование по факту инцидента. По делу в качестве обвиняемых проходят два сотрудника ночного клуба. Одного из них на время следствия отпустили под подписку о невыезде, а другого арестовали на три месяца на время разбирательств.

В 2018 году «5 канал» (принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, — «Газета.Ru») показал сюжет, в котором говорилось, что в Польше наблюдается рост числа избиений приехавших в страну украинцев местными жителями. Выпуск был посвящен инциденту, произошедшему в марте прошлого года — тогда поляки также избили украинца, приехавшего на заработки, за разговоры на родном языке.

По словам мужчины, он возвращался из супермаркета и разговаривал с женой, как внезапно к нему подошли группа людей из четверых человек и предъявили претензии за украинский язык. Пострадавший отметил, что всеми силами старался избежать конфликтной ситуации. «Где-то через секунд десять, я только услышал, как меня в спину толкнули. Пакеты разлетелись, и начали, как говорится, танцевать на голове», — отметил он.

После инцидента украинец не стал подавать заявление в полицию, поскольку посчитал, что ему никто не поможет.