Не понравилась музыка: в кафе Кировска зарезали диджея

В ночь на 13 октября в городе Кировск Ленинградской области был убит диджей. Согласно данным сотрудников полиции, один из посетителей кафе настойчиво требовал у молодого человека сменить репертуар, используя в своей речи нецензурные выражения. Получив отказ, мужчина устроил перепалку, в ходе которой набросился на диджея и нанес ему несколько ножевых ранений — в том числе в сердце. Молодой человек скончался 13 октября в пять часов утра в Шлиссельбургской больнице, передает петербургский портал 47news.

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«Когда началась потасовка, в зал выбежал официант с топором, которым разделывают мясо, и стал кричать истошным голосом нецензурные слова. Один из присутствующих боевым приемом выбил этот топор из рук. Затем кто-то нанес ножевое ранение диджею.

После этого компания подошла к соседнему столику и просто так ударила молодого человека за то, что он якобы снимал что-то на телефон. Били сильно вдвоем одного, оскорбляли девушек и отталкивали тех, кто пытался заступиться», — рассказал свидетель конфликта.

В сеть уже попали записи с камер видеонаблюдения из кафе, в котором произошел инцидент. На ролике можно увидеть, как в зал выбегает обеспокоенный сотрудник заведения с кухонным тесаком, а несколько человек пытаются его остановить. В этот же момент диджей делает несколько шагов навстречу толпе и падает на пол. По словам очевидцев, выбежавший с топором официант и скончавшийся молодой человек были братьями.

Посетительница кафе рассказала, что официант находился в неадекватном состоянии, «истошно кричал» и ругался.

«Топор у него выбили, началась потасовка, до этого диджея кто-то ударил ножом. Я от страха залезла под стол. Видела только, как раненого унесли куда-то внутрь», — поделилась местная жительница Марина. Она также рассказала, что «компания иностранцев» жестоко избила посетителя за то, что он якобы снимал происходящее на телефон.

Отмечается, что убивший диджея мужчина скрылся с места преступления, и сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Против убийцы было возбуждено уголовное дело.

Прошлым летом в Санкт-Петербурге также произошла трагедия, связанная в гибелью молодого музыканта — скончался рэпер Никита Демидов, выступавший под псевдонимом Порока Ронин. Об этом сообщили коллеги музыканта в его официальной группе «Вконтакте», на которую подписаны более 6 тыс. человек.

«Друзья, сегодня один из самых отвратных дней нашей жизни! Нас покинул наш брат Никита Демидов, панк-рокер, классный артист и человек-харизма! Давайте поможем его маме, у нас в стране ведь даже умереть дорого... Никита, брат, ты навсегда в наших сердцах и мы тебя любим!» — написал друг рэпера Андрей Шнайдер.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «В память Никите и поддержку его маме», с 17 июня он перестал выходить на работу, отвечать на звонки и появляться в соцсетях. На протяжении нескольких дней близкие Демидова искали его и связывались со всеми общими знакомыми.

«Друзья, знакомые Никиты! С вечера понедельника он перестал выходить на связь, уже два дня не был дома и на работе. Если у кого-то есть информация о его местонахождении, прошу написать мне!» — написала его коллега Ульяна Сергеева вечером 19 июня.

Отчаявшись, 20 июня друзья музыканта подали заявление о пропаже человека в полицию, а сами пошли к нему домой. Когда ребята подошли к квартире Демидова на первом этаже и заглянули в окно, они увидели рэпера лежащим на кровати. На крики друзей он не реагировал.

Молодые люди тут же вызвали вызвали «скорую», МЧС и полицию. Представители спецслужб проникли внутрь квартиры и установили, что Демидов скончался 17 июня.

Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная врожденным пороком сердца. Прощание и кремация музыканта состоялись 24 июня в Санкт-Петербургском крематории.