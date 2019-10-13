«Провокация русской звезды»: Распутина о скандале с Зеленским

Инцидент произошел в 2010 году. Еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии «Квартал 95», высмеял Распутину в своей программе. Исполнительницу расстроило, что он позволил себе всячески шутить над ее «пышными» формами.

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Комментируя давнюю ситуацию, Распутина призналась, что пришла в ужас от увиденного. «Я оценила этот момент как специальную провокацию русской звезды. Перед съемками Зеленский зашел в мою гримерку. Я спросила: «Никаких провокаций не будет?» Он меня успокоил, что нет», — приводит слова вокалистки «Собеседник».

Распутина подчеркнула, что не могла покинуть сцену в разгар шоу, поскольку была обязана по договору спеть две песни.

«Уже потом я поняла, что в зале были одни представители будущей «оранжевой революции»! Когда я стала наезжать на Зеленского, в зале раздался свист. Я повернулась и сказала в микрофон: «Я сейчас как свистну!» И все замолчали – наступила гробовая тишина. Видимо, в моей интонации они почувствовали такую силу духа, что их парализовало на мгновение», — продолжила она.

Однако, по словам Распутиной, спустя год после произошедшего Зеленский первым сделал шаг к примирению. Это произошло в ресторане, куда артистка пришла перекусить со своим мужем.

«И вдруг мой муж говорит: «Смотри, напротив нас Зеленский сидит!» Володя нас тоже увидел, подошел, культурно извинился, объяснил, что произошло недоразумение. «Прошу прощения, если я чем-то вас обидел, Мария», — сказал он. Его поступок мне очень понравился, — призналась она. — Но если на этой должности он будет так же себя вести, как в случае со мной, то это принесет много пользы для Украины, которую я всегда любила».

В заключение Распутина заявила, что при встрече обязательно бы поздравила Зеленского со вступлением в должность главы Украины.

«Господин президент, на вас украинский народ возложил такую огромную миссию. Вы должны оправдать ее, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы!» — подытожила она.

Девять лет назад Зеленский высмеял Распутину в своем шоу «95 квартал». В одном из эпизодов он предложил певице присесть, но та отказалась, объяснив это «своими формами». Тогда политик продолжил настаивать, попросив ее «присесть своей лучшей формой». Затем он пригласил ее поучаствовать в нескольких юмористических номерах и попробовать себя в качестве телеведущей. «У нас с тобой общие профессии, комедийные. Только я еще пою, а ты сидишь», — подколола его артистка.

Следом Зеленский выразил пожелание, чтобы в его шоу чаще появлялись колоритные «славяночки» вроде гостьи программы. «А ты тоже славянин, что ли? Наши, говорит, славяночки!» — парировала Распутина, после чего он ответил, что сам «из тех, кто сорок лет искал славян».

В одном из комедийных номеров актер шоу, пародирующий ведущего программы «Пока все дома» Тимура Кизякова, предложил певице сделать бюстгальтер из пластиковой бутылки, но та категорически отказалась. Распутина заявила, что у нее «красивая грудь», и намекнула на то, что бутылка больше походит на его «пятую точку».

«Мне сказали, что это приличная программа, а я попала просто в... — посетовала она. — Я приехала и думала, что здесь все достойно. А здесь разврат один».

Зеленский попытался замять скандал, но ему не удалось. «Конечно, в России только все обалденное!» — ответил он. Затем Распутина совершила краткий экскурс в историю, отметив, что Киев — «мать городов российских».

«Украина и русские — это все одно и то же», — заявила исполнительница, после чего зал освистал ее.

В финале программы Распутина толкнула Зеленского, и ему пришлось уйти со сцены. «Что за передача? Первый раз приехала. Да, разозлили меня эти ваши коротыши. Я их убью», — пожаловалась оскорбленная звезда залу. Однако публика не поддержала артистку. После того, как Распутина исполнила песню, зрители даже не аплодировали ей. Разгоряченная певица покинула зал со словами «Гудбай» и выбросила подаренный ей букет цветов на сцену.