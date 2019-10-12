Вопрос решен: завершился суд по поводу наследства Началовой

11 октября в Никулинском районном суде завершилась тяжба по поводу наследства певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте этого года. Согласно «Московскому Комсомольцу», стороны решили отозвать собственные иски, в результате чего судебный спор окончился в пользу хоккеиста Александра Фролова, бывшего бойфренда артистки.

Реклама

По информации СМИ, незадолго до расставания со спортсменом, с которым Началова встречалась в 2011-2016 годах, Юлия получила от Фролова 20 млн рублей, тогда как мужчина стал владельцем половины ее элитной квартиры. Как отмечает kp.ru, уже после окончания отношений с Александром Юлия заявила, что денег от экс-возлюбленного она не получала, а соответствующая расписка от ее имени является фальшивой.

В 2018-м певица подала по этому поводу в суд, передав при этом свой иск одной нижегородской компании, — и та впоследствии потребовала взыскать с хоккеиста 26 млн рублей. Сообщается, что в случае поражения спортсмена в суде, Началова бы получила 15 млн рублей, остальная часть суммы должна была отойти представлявшему ее интересы обществу с ограниченной ответственностью.

История получила новый поворот со скоропостижной кончиной знаменитой артистки. Позднее дело также было переведено из Нижнего Новгорода в Москву.

Комментируя исход судебного процесса, представители Фролова подчеркнули, что на данный момент претензий друг к другу нет у обеих сторон. «ООО сделало заявление об отказе от иска. Судья приняла отказ и прекратила производство, что фактически поставило точку в этом громком деле. Кроме того, был и второй иск, уже от нас: о признании недействительным договора цессии между ООО и Юлией Началовой. Адвокат, представляющий интересы Александра Фролова в суде, также сделал заявление об отказе от иска. Таким образом, дело полностью завершено — с нашего клиента больше ничего не требуют, у нас тоже претензий нет», — рассказали они.

В результате прекращения судебных споров Фролов стал полноправным владельцем половины квартиры Началовой, другая ее часть отошла семье покойной певицы — родителям и дочери.

В минувшем сентябре — когда исполнилось полгода со дня смерти популярной певицы — родственники Юлии официально вступили в наследство. Им — помимо половины элитной квартиры — достались авторские права на песни артистки.

Как известно, Началовой не стало 16 марта — певица ушла из жизни в Москве в возрасте 38 лет. Для россиян эта новость оказалась настоящим шоком — в том числе и по той причине, что от первых сообщений о госпитализации артистки до ее смерти прошло всего несколько дней. Слухи о попадании звезды в больницу разошлись по сети 11 марта (то есть менее чем за неделю до трагедии) и поначалу казались фейковыми — во многом из-за того, что представители звезды либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли обращение Юлии ко врачам плановым. Впрочем, уже вскоре фанатам артистки стало по-настоящему страшно: информация о тяжелом состоянии исполнительницы подтвердилась.

А уже ближе к вечеру 16 марта СМИ передали ужасное известие: несмотря на усилия врачей, певица скончалась, не выходя из комы. 21 марта на Троекуровском кладбище столицы состоялись похороны звезды. Проститься в исполнительницей пришли многие ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу, а также поклонники творчества.

Сравнительно недавно пиар-директор Началовой Анна Исаева рассказала о страшном диагнозе, который когда-то был поставлен знаменитой певице. По ее словам, Юлию «погубил сепсис, вызванный ранкой на ноге», а не рак (о котором писали в прессе).

«Все о раке ложь. У Юли вскочила на руке болячка, напоминающая шишку. В тот момент она находилась в Америке по работе и поспешила обратиться к местным врачам. Доктора сделали анализ и заявили: новообразование действительно нехорошее, именно так начинается рак кожи. Но Юлечку сразу же отправили на лечение и бугор вырезали. А буквально через несколько дней выписали из больницы. Никаких химий и прочих терапий ей не проводили, — сказала Исаева. — Юлю погубила не эта болезнь, а сепсис, вызванный ранкой на ноге. О шишке же напоминал лишь крошечный шрам на руке».