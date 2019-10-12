Ополчились на «Ополченочку»: Киев запретил въезд актерам

В «черный список» российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию Украины в связи с опасениями властей, что они якобы представляют угрозу национальной безопасности, министерство культуры страны включило еще нескольких актеров.

В обновленный список невъездных лиц попали российские актрисы Мария Перн и Наталия Колоскова, а также актеры Анатолий Фалынский и Юрий Миронцев. Они принимали участие в съемках фильма под названием «Ополченочка», которые проходили на территории самопровозглашенной Луганской народной республики в 2018 году.

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Как сообщает ТАСС, в основу сюжета легли события конфликта на востоке Украины, а — помимо вышеупомянутых актеров — в работе над картиной принимали участие депутат Госдумы Наталья Поклонская и силы местного ополчения. При этом официальные причины запрета актерам на въезд на данный момент неизвестны.

О том, что власти Украины составили «черный список», куда включили российских артистов, которым был запрещен въезд на территорию страны, стало известно в конце октября 2014 года. Изначально он состоял из 14 человек, среди которых оказались певец Иосиф Кобзон, юморист Михаил Задорнов и актер Иван Охлобыстин.

Полностью перечень деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны был опубликован украинским министерством культуры 8 августа 2015 года. В настоящий момент в него входят более 150 человек.

В июле Служба безопасности Украины сообщила о запрете на въезд в страну в течение трех лет для телеведущей Даны Борисовой. В ведомстве не уточнили дату, когда было принято соответствующее решение, однако ранее в том же месяце Борисова сообщила в своем инстаграме, что прибыла в страну для съемок в новом проекте. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» она призналась, что скрыла от властей страны тот факт, что посещала Крым.

«Я, конечно, ввела их в заблуждение, когда я въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет», — отметила звезда.

По словам Борисовной, она ожидала, что ситуация может сложиться не в ее пользу и в последние дни пребывания на Украине «боялась возвращаться в гостиницу ночевать», несмотря на теплый прием, оказанный украинцами и то, что она «вообще не видела» негатива.

В 2017 году о введенном в ее отношении запрете на посещение Украины узнала певица Лолита Милявская — произошло это при попытке артистки пересечь на поезде границу между странами. Пограничники вывели ее из состава и пересадили на поезд в обратном направлении, о чем певица не преминула рассказать своим подписчикам в инстаграме. «Как вы думаете, где я? Я в Конотопе. Меня в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд. Что делать?» — вопросила она.

При этом в следующем видеоролике она назвала действия сотрудников пограничной службы, которые выразили ей сожаление в связи с произошедшим, «очень тактичными». Как выяснилось, причиной для ее попадания в «черные списки» стала поездка в Керчь в 2015 году.

«Я искренне желаю, чтобы такой же запрет когда-нибудь получили нынешние власти в свою любимую Америку и любимую Европу, когда начнут их брать за карманы и смотреть, куда делись транши, как население довели до нищеты», — сказала она в комментарии РИА «Новости».

Скандал по обе стороны границы вызвало также включение в ноябре 2017 года в список лиц, «угрожающих национальной безопасности», российского актера Федора Добронравова, исполнителя одной из главных ролей в сериале «Сваты» из-за его «высказываний антиукраинского характера».

После того, как ситуация разрешилась в пользу Добронравова и его имя вычеркнули из «черного списка», он отправился с гастролями в Крым, где выступил на сцене керченского дворца культуры, а также в «Музыкальном театре Крыма» в Севастополе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.