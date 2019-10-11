О, счастливчик: каким вышло прощание с «Во все тяжкие»

Когда Винс Гиллиган создавал «Во все тяжкие», он уже знал, что стержнем всего сериала станет превращение протагониста в антагониста. Но даже сам автор в начале работы не предполагал, насколько сильно изменится тон его детища ближе к концу. Да, Уолтер Уайт превратился в настоящего беспринципного, отвергающего любые моральные устои преступника, который в конце признается жене и — самое важное — самому себе, что затеял историю с метом прежде всего по той причине, что получал от этого удовольствие. Но последние два сезона утратили даже любой намек на черный юмор, который еще можно было разглядеть в третьем, не говоря уже о первых двух.

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Сериал получил все возможные и невозможные награды. «Во все тяжкие» считается одним из лучших, а некоторыми и вовсе лучшим сериалом за всю историю. И, положа руку на сердце, закончился он идеально. Однако сам Гиллиган некоторое время спустя захотел завершить историю Джесси Пинкмана.

Конечно, уносящийся в ночь на автомобиле на полной скорости, кричащий от счастья обретенной свободы Джесси был одним из ярчайших образов финала всей истории. С визуальной и драматической точки зрения это было идеально. Тем не менее, если задуматься, то судьба Джесси не выглядела такой уж светлой — он освободился, но остался объявленным в розыск. Что бы с ним было, если бы его поймала полиция, представить нетрудно. Поэтому Гиллиган решил поставить все точки над «i», сняв картину «Путь: Во все тяжкие. Фильм».

close Кадр из фильма «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (2019) Кадр из фильма «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (2019) Netflix

В оригинале он называется «El Camino: A Breaking Bad Movie». Именно на Chevrolet этой модели Джесси в финале сериала уехал в ночь, опьяненный свободой. У российского зрителя, скорее всего, это название ни с чем не будет ассоциироваться, поэтому сделан дословный перевод с испанского. Увы, при этом потерялась игра слов, но этого уже не избежать.

«Путь» — в каком-то смысле совершенно необязательное дополнение к грандиозному полотну. Более того, он не знакомит зрителя с героями, а рассчитан сугубо на людей, смотревших сериал. Он не добавляет к «Во все тяжкие» никаких новых деталей с точки зрения сюжета. Даже флэшбеки, которые — и надо за это отдать должное Гиллигану — были сняты для картины, а не представляют собой нарезку из предыдущих серий, рассказывают о событиях, оставшихся за кадром сериала, не дают новой информации в плане сюжета. Однако они несут большую смысловую нагрузку для развития истории Джесси.

Ради красивого словца кому-то, может быть, и хотелось бы назвать «Эль Камино» фильмом об искуплении Пинкмана просто потому, что это выглядело бы красиво. Однако суть картины в другом. Джесси не требуется искупления. Он вообще едва ли не единственный ключевой персонаж всей саги, который сохранил хотя бы остатки совести (Уолтер-младший не в счет). И об этом «Эль Камино» говорит чуть ли не постоянно. Здесь даже есть кадр с жуком, которого подбирает Джесси и наблюдает, как тот ползет по его руке. Это прямая отсылка к «Во все тяжкие». У Пинкмана есть совесть, он сохранил свои моральные ориентиры, пройдя через ад, устроенный ему Уолтером.

Все, что осталось Джесси, — это попрощаться с ужасным прошлым и отпустить его. И фильм это делает почти безупречно. Возвращаясь к флэшбекам, все они выполняют прежде всего эту функцию. Вспоминая прошлое, Джесси мысленно прощается с людьми, которые приняли прямое участие в его непростой судьбе.

Гиллиган еще в сериале показал себя великолепным сценаристом, и в «Эль Камино» он это в очередной раз продемонстрировал. Даже флэшбеки у него выстроены в идеальном порядке. Если поначалу Джесси вспоминает, через что ему пришлось пройти, находясь в заточении у Тодда и его дяди Джека, то два последних наоборот наполнены оптимизмом. Это заметно и по постановке камеры, и по освещению.

close Кадр из фильма «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (2019) Кадр из фильма «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (2019) Netflix

Финальное воспоминание Джесси связано с Джейн, которой Уолтер дал умереть в конце второго сезона. Это очень важно, что с собой Пинкман пронес ее образ до самого конца, и хочется верить, что Джейн станет для него когда-то не единственным светлым воспоминанием в жизни.

Больше всего поразила сцена с Уолтером, которая хронологически произошла где-то во втором сезоне. Два героя пытаются за разговором в кафе понять, за какое время они могут продать первую по-настоящему крупную партию своего продукта. Потом разговор постепенно переводится на другую тему, и Уолтер начинает интересоваться образованием своего напарника. Именно в этом диалоге Гиллиган окончательно раскрывает и подтверждает основную черту персонажа Брайана Крэнстона. Уайту по большому счету наплевать на напарника, и он ему об этом открыто говорит.

Ключевой же для всей истории стала фраза Уолтера, которая подвела черту под их отношениями с Джесси, его мотивацией и отношением к семье:

«Ты счастливчик. Тебе не пришлось ждать всю жизнь, чтобы сделать что-то особенное».