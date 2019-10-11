Как в старой сказке: темнокожий гей сыграет фею-крестную Золушки

Представители компании Sony ведут переговоры с американским актером Билли Портером, обладателем премии «Эмми» 2019 года за главную роль в сериале «Поза». По словам источников, ему предложена роль феи-крестной, пишет The Hollywood Reporter.

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На данный момент в компании не комментировали сообщения о возможности участия Портера в мюзикле.

Если новость о сделанном Портеру предложении верна, в «Золушке» он сыграет вместе с кубино-американской певицей Камилой Кабельо, которая ранее появлялась на телеэкране только в качестве камео. Он также примет участие в создании песен для фильма.

Для постановки мюзикла была приглашена режиссер фильма «Секса не будет!!!» американка Кэй Кэннон. Детали сюжета будущего фильма на данный момент неизвестны, однако в описании проекта говорится, что речь идет о модернизированной версии классической сказки.

Автором идеи постановки осовремененной «Золушки» стал британский актер и продюсер Джеймс Корден, который с 2015 года ведет в США телешоу «The Late Late Show» на канале CBS. Продюсированием проекта вместе с ним займется Лео Перлман, вместе с которым Корден занимается координацией работы продюсерского центра Fulwell 73.

Киностудии дважды предпринимали попытки перенести в кино полнометражную мультипликационную версию «Золушки» студии Disney, премьера которой состоялась в 1950 году. Так, в 1997 году руководство Walt Disney Television приняло решение снять телемюзикл, взяв в качестве основы сценарий постановщиков Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерштейна.

Отличительной особенностью «Золушки», режиссером которой выступил канадец Роберт Исков, стало то, что главные роли в ней исполнили темнокожие актеры. Саму Золушки сыграла и спела ее партию певица Брэнди Норвуд, роль феи-крестной исполнила обладательница премий «Эмми» и «Грэмми» Уитни Хьюстон, а королевой стала «оскароносная» Вупи Голдберг.

Более классическую версию истории одной из пантеона «диснеевских принцесс» представил в 2015 году режиссер Кеннет Брана. Главную роль в его «Золушке» исполнила лауреатка премии Гильдии киноактеров США Лили Джеймс, ее мачеху сыграла Кейт Бланшетт, дважды получавшая статуэтку «Оскар», а в качестве феи-крестной выступила обладательница премии BAFTA Хелена Бонэм-Картер.

Новость об участии Портера вызвала возмущение многих пользователей сети, так как темнокожий актер, который сыграет фею-крестную главной героини, не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В феврале открытая принадлежность Портера к ЛГБТ-сообществу уже становилась причиной скандала из-за его экстравагантного наряда, в котором актер пришел на вручение премии американской киноакадемии «Оскар».

На красной ковровой дорожке 49-летний Портер появился вместе со своим супругом Адамом Смитом в костюме от ставшего самым молодым победителем шоу «Подиум» модельера Кристиан Сириано, который объединил строгий мужской верх в виде смокинга и бабочки с пышным бархатным платьем.

Комментируя в интервью Vogue свой оригинальный выбор костюма для церемонии Портер подчеркнул, что его мать и бабушка с детства привили ему любовь к моде, однако долгое время он был «ограничен в проявлении этой любви».

«Когда ты темнокожий и гей, то все ставят под вопрос твою мужественность. Я часто сталкивался с проявлениями гомофобии в адрес моего гардероба», — говорил он.

По словам актера, уверенность в себе он ощутил после участия в мюзикле Kinky Boots, где ему пришлось встать на каблуки, чтобы сыграть свою роль. Портер отметил, что в непривычной на тот момент для него обуви он внезапно почувствовал себя «мужественнее, чем когда-либо в жизни».

Наряд Портера стал объектом для шуток в соцсетях, где комментаторы стали публиковать его фотографию вместе с изображением ведьмы Урсулы из мультфильма Disney «Русалочка». Журналисты обратили внимание, что за несколько недель до этого с этой же мультгероиней сравнивали в сети рэп-звезду Карди Би из-за ее образа на «Грэмми-2019».