Снова обрежут: чем пугает фильм Оливера Стоуна

Что случилось

В августе 2019 года фильму Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы» исполнилось 25 лет. По случаю юбилея ленту показали в Лос-Анджелесе на закрытии фестиваля Beyond Fest, который ориентирован на хорроры и триллеры. Изначально Стоун рассчитывал продемонстрировать зрителям расширенную режиссерскую версию картины, однако компания Warner Bros. ответила ему отказом.

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Перед показом в рамках фестиваля состоялась Q&A-сессия, в которой принял участие режиссер, исполнители главных ролей Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис, а также продюсеры ленты. Во время дискуссии Стоун рассказал, что возмущен решением Warner Bros.

«Они по-прежнему *** [очень сильно] боятся этого фильма. Что в 1994-м, что 25 лет спустя. Он их так пугает! Они выпустили «Джокера» в эти выходные и говорят: «Что ж, версию без цензуры ты не можешь показывать», — посетовал кинематографист.

Позже он заявил, что компания опасалась «массовых беспорядков» в кинотеатре, которые мог вызвать показ режиссерской версии «Прирожденных убийц». Кроме того, он обвинил Warner Bros. в развитии излишней корпоративности после того, как холдинг WarnerMedia был выкуплен конгломератом AT&T. По мнению Стоуна, сейчас в компании «до усрачки» боятся нового руководства.

«Ребята, если вы настроены на массовые беспорядки… Я хочу сказать, устраивайте их!» — заключил постановщик.

В преддверии закрытия Beyond Fest и показа «Прирожденных убийц» Стоун также обсудил сложившуюся ситуацию с изданием Los Angeles Times. На его взгляд, обвинять в участившихся массовых расстрелах нужно не кино, а правительство и СМИ.

«Почему бы нам не обвинить в этом наш Пентагон, весь наш военный бюджет и триллионы долларов, которые мы вкладываем во все войны и оккупируем всю планету, а по телевизору подстрекаем людей сражаться, сражаться и еще раз сражаться? Вот что нужно обвинять, дух насилия в воздухе. Как фильм спровоцирует этот вид насилия? Это по телевизору каждый день. Если вы включите какой-либо канал, вы, скорее всего, увидите какой-нибудь расстрел, какой-нибудь полицейский сериал, историю об убийстве. Плохого парня убивают, хороший парень побеждает. Обычный фикшн», — сказал режиссер.

Чего именно испугалась студия

Полная версия «Прирожденных убийц» содержит около четырех дополнительных минут хронометража, которые были вырезаны из фильма перед выпуском в прокат для того, чтобы Американская киноассоциация присвоила ленте рейтинг «R» (лица младше 17 лет допускаются только в сопровождении одного из родителей или законного представителя). Warner Bros. также не стала выпускать режиссерскую версию на физических носителях, так как по собственным правилам не занимается распространением картин с рейтингом «NC-17» (лицам до 17 лет включительно просмотр запрещен) или вовсе без наложенных ограничений («unrated»). Релизом копии «без купюр» занималась компания Vidmark, а лого Warner Bros. было вырезано из фильма. В 2009 году Warner Bros. все же выпустила собственный вариант режиссерской версии с возвращенным логотипом.

Выход «Прирожденных убийц» в прокат сопровождал скандал, аналогичный истории с недавно стартовавшим «Джокером» Тодда Филлипса: ленту обвиняли в пропаганде насилия и подстрекании к противоправным действиям. Кроме того, ряд впоследствии произошедших в США резонансных преступлений связывали непосредственно с фильмом Оливера Стоуна.

Самым известным случаем является нападение 18-летних Эрика Харриса и Дилана Клиболда на школу «Колумбайн» 20 апреля 1999 года: в своих дневниках юноши неоднократно рассуждали о смысле «Прирожденных убийц». Харрис называл события 20 числа «святым апрельским утром «ПУ», а Клиболд отмечал, что «застрял в человечности». «Может, устроить «ПУ» с Эриком будет способом освободиться», — писал он.

Так или иначе картина Стоуна упоминалась в связи с еще как минимум пятью трагедиями, которые охватывают период с 1995-го по 2006 год. В отношении режиссера и Warner Bros. даже был подан иск, согласно которому предлагалось признать их ответственными за случившееся, однако после нескольких лет рассмотрения он был отклонен.

Прямая причинно-следственная связь между просмотром фильма и насильственными действиями преступников не была доказана ни в одном из случаев.

Тем не менее, учитывая недавний отказ от проката «Джокера» в городе Орора, где в 2012 году на премьере картины Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» произошло массовое убийство (журналисты писали, что стрелок вдохновлялся Джокером, но это оказалось выдумкой), Warner Bros., вероятнее всего, просто не захотели лишний раз оказываться в центре внимания в связи с противоречивой картиной.