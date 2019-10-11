Плейлист недели: Иван Дорн, Caribou и FKA twigs

«Как бы наказать тебя, человек?» — поет Иван Дорн в новом треке «Дичь». Сингл, сопровождающийся ярким видеорядом, записан совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) в поддержку исчезающих птиц. Если с общественной миссией все понятно, то с музыкальной точки зрения исполнитель явно вышел на новый уровень: подпевают Дорну кукушки, азиатский бекас, дубровник, куропатки и еще множество певчих.

FKA twigs — «Home With You»

В преддверии нового альбома «Magdalene» (релиз 25 октября) Талия Барнетт, более известная как FKA twigs, представила футуристическую композицию «Home With You», записанную совместно с Ноа Гольдштейном, коллаборатором Канье Уэста. Певица также представила клип, вдохновленный недавним хоррором «Солнцестояние» Ари Астера. Будущий альбом полностью спродюсирован самой артисткой, за исключением нескольких песен, над которыми работал электронщик Николас Джаар.

Caribou — «Home»

Канадский продюсер Дэниел Снейт (он же Caribou), выпустивший, пожалуй, один из лучших электронных альбомов десятилетия «Our Love», вернулся с первым за пять лет (!) синглом «Home». В качестве семпла музыкант использовал одноименный хит соул-певицы Глории Барнс.

Cigarettes After Sex — «Falling In Love»

Иногда стабильность в музыке — это не признак отсутствия идей, а хорошо сформированный бренд, как, например, у Cigarettes After Sex. 25 октября музыканты представят новый альбом «Cry», и чего-то сверхъестественного от него ждать пока не приходится. Вот уже который трек группа остается верна звуковой эстетике дрим-попа и не стремится выходить за рамки жанра: «Falling In Love» получилась в меру меланхоличной, томной и интимной.

Portico Quartet — «Gradient»

Номинанты британской премии «Mercury Prize» — музыканты Portico Quartet — всегда работали на стыке жанров, а в их творчестве всегда звучат отголоски джаза, эмбиента и электроники. На долгожданном пятом студийном альбоме квартета «Memory Streams» на первый план выходит инструментал со всевозможным многообразием барабанов, саксофонов и гитар.

Phantogram — «In a Spiral»

Артисты Сара Бартел и Джош Картер (они же Phantogram) уверенно держат курс по направлению к поп-музыке. Судя по новинке «In a Spiral», которая подозрительно походит на песни Kasabian, музыканты настроились на энергичную и мажорную грядущую пластинку.

^^^Swans — «The Hanging Man»

Рокеры Swans отметились еще один треком с их предстоящего альбома «Leaving Meaning»: 11-минутная гипнотическая импровизация с мрачным инструменталом и завораживающим голосом Майкла Джира.