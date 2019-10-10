Страшный клоун и «Семейка Аддамс»: на что пойдут американцы

В ходе второго американского уикенда сольник Джокера соберет вдвое меньше, чем на прошлых выходных: по итогам 11-13 сентября касса ленты пополнится на $48 млн, что позволит ему остаться на первом месте рейтинга, прогнозируют эксперты. Триллер Тодда Филлипса рассказывает о происхождении главного злодея Готэма в исполнении Хоакина Феникса (почти) без отсылок к другим кинопроизведениям DC-вселенной. Подробнее о картине — в нашей рецензии.

Анимационная версия легендарной истории о семейке Аддамс стартует в США с $29,5 млн. В мультфильме сохраняется стиль комиксов Чарльза Аддамса, основанный на черном юморе и показывающий «идеальную» американскую семью через призму сатиры. Новая «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона построена вокруг встречи главных героев с хитрой телеведущей, из-за которой у них возникают большие проблемы.

Еще одна премьера — фантастический боевик «Гемини» тайваньского режиссера Энга Ли — откроет свою американскую кассу с $21,5 млн. Этот фильм представляет собой бенефис Уилла Смита, в данном случае исполнившего сразу две роли, причем разных возрастов: стареющего наемного убийцы и преследующего его молодого киллера. Создатели щедро сдобрили «Гемини«современными спецэффектами и сняли его в режиме 120 кадров в секунду, тем самым заманивая зрителей предположительно сочной картинкой.

Яркий и добрый мультфильм «Эверест» китайско-американского производства за третий уикенд заработает $7,5 млн и спустится с третьего места на четвертое. Лента повествует о приключениях девочки и большого милого Йети, которые отправляются в путешествие по Шанхаю и Гималайским горам.

Полнометражная картина «Аббатство Даунтон», являющаяся продолжением одноименного сериала, в ходе четвертых американских выходных соберет $4,8 млн. Сценарий ленты был написан Джулианом Феллоузом, который работал над оригинальным сериалом, а режиссером фильма стал Майкл Энглер, снявший четыре серии «Аббатства». В продолжении проекта приняли участие многие известные по многосерийному фильму актеры — Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл. Сам сериал, события которого разворачиваются в первой половине XX века в Британии, выходил на протяжении пяти лет — с 2010-го по 2015 год.

Комедия «Стриптизерши» режиссера Лорин Скафарии в пятый уикенд проката заработает $4,2 млн. В фильме с Дженнифер Лопес и Карди Би рассказывается о группе бывших работниц стрип-клуба, сколотивших банду для противостояния своим экс-клиентам. Сценарий «Стриптизерш» написан по мотивам громкой статьи в New York Magazine.

Третий уикенд картины «Джуди» пополнит ее кассу на $4 млн. Байопик посвящен последнему году жизни американской актрисы и певицы Джуди Гарленд, завоевавшей множество наград и скончавшейся в возрасте 47 лет от случайной передозировки лекарств. Главную роль в фильме исполнила лауреат премии «Оскар» Рене Зеллвегер, известная по фильмам «Холодная гора», «Чикаго» и «Дневник Бриджит Джонс».

После шестых выходных проката хоррор «Оно 2» останется в десятке самых зарабатывающих фильмов США, выручив $3,2 млн. Действие фильма, главные роли в котором исполнили Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд, разворачивается спустя 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом.