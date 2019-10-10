Первые после секс-скандала: названы лауреаты «Нобеля»

Ольга Токарчук получила приз за 2018-й год, австриец Петер Хандке — триумфатор текущего года.

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Согласно пресс-службе «Нобеля», Токарчук была премирована за «нарративное воображение, с энциклопедической страстью представляющее пересечение границ как форму жизни». Хандке, в свою очередь, был отмечен наградой за «оказавшую влияние работу, которая с языковой изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта».

«Токарчук никогда не рассматривала реальность как нечто стабильное или вечное. Ее романы конструируются в напряжении между культурными противоположностями — природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения. На данный момент магнум опус ее творчества — впечатляющий исторический роман «Книги Иакова». В этой работе она показала всю силу того, как произведение может говорить о ситуации, почти выходящей за рамки человеческого понимания, — отмечается в твиттере премии. — В то же время Хандке зарекомендовал себя в качестве одного из самых влиятельных писателей Европы послевоенного периода. Своеобразное искусство Петера — это необычайное внимание к пейзажам и материальному обличью мира».

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

57-летняя Токарчук, родившаяся в семье выходцев с Украины, наиболее известна по роману «Бегуны», за которую она ранее получила главную литературную премию Польши «Ника» и «Букера». Что касается 76-летнего Петера Хандке, то он добился широкой популярности в том числе и как сценарист: на его счету, в частности, фильмы «Ложное движение», «Женщина-левша», «Небо над Берлином», «Прекрасные дни в Аранхуэсе», «Город ангелов», «Отсутствие» и «Чужой город».

Сразу два лауреата «Нобеля» по литературе были объявлены в этом году по той причине, что в 2018-м премия не вручалась вовсе.

Данное решение было принято на фоне грандиозного скандала, который разгорелся в Шведской академии, на протяжении 100 с лишним лет отвечающей за вручение литературной «нобелевки», — театральный режиссер и фотограф Жан-Клод Арно, супруг на тот момент члена организации Катарины Фростенсон, был обвинен в харассменте и преждевременном разглашении имен лауреатов премии.

Обвинения против Арно были выдвинуты еще в 2017-м, когда сразу 18 женщин рассказали о недопустимом поведении француза, причем некоторые из случаев, по их словам, произошли в престижном клубе, владельцами которого являлись супруги Фростенсон, — там в свое время выступали литераторы, входившие в состав Шведской академии. Кроме того, выяснилось, что фотограф долгие годы тайно разглашал имена Нобелевских лауреатов по литературе до официального объявления. Так, к примеру, он заранее сообщил о присуждении приза Виславе Шимборской (1996), Эльфриде Елинек (2004), Гарольду Пинтеру (2005), Жан-Мари Гюставу Леклезио (2008), Патрику Модиано (2014), Светлане Алексиевич (2015) и Бобу Дилану (2016).

В результате скандала из Шведской академии ушли несколько ее членов, включая главу организации Сару Даниус, а саму «нобелевку» в 2018-м решили не вручать. Что касается Арно, то он был приговорен к 2,5 года лишения свободы и внушительному денежному штрафу — суд признал его виновным в двух изнасилованиях.

Примечательно, что главными фаворитами на получение Нобелевской премии в 2019 году (помимо Токарчук), по мнению букмекеров, являлись канадки Энн Карсон, Маргарет Этвуд, француженка Мариз Конде, кениец Нгуги Ва Тхионго, японец Харуки Мураками и россиянка Людмила Улицкая. При этом Хандке в данном «шорт-листе» не было.

Литературные эксперты, в свою очередь, подчеркивали, что в 2019-м «Нобеля», скорее всего, получат мужчина и женщина, пишущие не на английском языке. Также они подчеркивали, что, возможно, лауреаты окажутся представителями разных континентов.