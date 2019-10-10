Эпоха феминизма: Бри Ларсон требует от Marvel фильм без мужчин

Звезда кинематографической вселенной Marvel Бри Ларсон продолжает продвигать идеи феминизма боссам студии. По ее информации, появилась вероятность, что Marvel может снять супергеройский фильм, в котором будут задействованы исключительно женские персонажи. Об этом Ларсон рассказала Variety, подчеркнув, что инициатива сняться в феминистской картине принадлежит не только ей, но и другим актрисам проектов студии.

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«Многие женщины из актерского состава Marvel подошли к Кевину (Кевин Файги — глава Marvel Studios — «Газета.Ru») и сказали: «Мы вместе займемся этим. Мы хотим сделать это», — сказала Ларсон.

Она отметила, что «не понимает, что это может значить», и не несет ответственность за будущее киностудии.

«Но если мы действительно будем гореть желанием сделать это, если мы с любовью отнесемся к этому, это случится», — подчеркнула актриса.

Глава Marvel уже подумывал о выпуске полностью женского кроссовера, но конкретных планов не строил. Однако в свете коммерческого успеха последних фильмов с акцентом на женских персонажей предложенный актрисами проект может быть всерьез рассмотрен командой студии.

В начале этого года первый женский блокбастер студии «Капитан Марвел» с Ларсон в главной роли собрал более $1 млрд о всему миру, а в следующем году ожидается выход «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон. В фильме «Мстители: Финал» Ларсон в роли Капитана Марвел снялась в феминистской сцене, позвав себе на подмогу почти всех основных женских персонажей — Алую Ведьму, Валькирию, Окой, Мантис, Шури, Осу, Гамору, Небулу и Пеппер Поттс в костюме Железного человека.

«Это был просто замечательный день, — вспоминает Ларсон съемки этой сцены, — Как многие знают, женщины нечасто работают вместе. Для нас, в нашей отрасли, это новое дыхание свежего воздуха, в котором появилось больше женских фильмов, что позволило нам по-настоящему общаться друг с другом».

По словам актрисы, она наслаждается работой в таком коллективе, а повышенное внимание Marvel к женским персонажам ее очень радует.

«Не знаю, ждут ли в целом перемены киновселенную Marvel. Я безумно люблю свою героиню Кэрол Дэнверс, обожаю играть ее, мне нравится, как она общается с людьми, как смогла вырасти и стать собой. Поэтому мне самой не терпится узнать, к чему же это все приведет. Но существует еще множество других новых персонажей, которых я люблю и воплощение чьих историй я хотела бы увидеть», — сказала актриса.

Продвигая идеи феминизма, Ларсон нередко вызывала критику окружающих своими высказываниями. Например, во время промо-тура к «Капитану Марвел» она высказалась против белых мужчин-кинокритиков. Это заявление она сделала в интервью темнокожей журналистке-инвалиду Кее Браун.

«Около года назад я задумалась о своих пресс-днях и критиках, обозревающих мои фильмы, и заметила, что это преимущественно белые мужчины. Потому я поговорила с доктором Стэйси Смит из USC «Анненбергской инициативы инклюзивности», которая провела исследования, чтобы подтвердить это. Затем я решила сделать свои пресс-дни более инклюзивными. Мне кажется, что женщины других рас не получают тех возможностей, которые есть у остальных», — сказала актриса.

Также Ларсон не лучшим образом отозвалась о коллеге Томе Крузе во время интервью, которое давала вместе с Крисом Хемсвортом — исполнителем роли Тора. Она заявила, что сама делает все трюки, и на шутку Хемсворта «Да у нас тут новый Том Круз?» ответила саркастическим высказыванием.

«Нет, я буду первой собой, а не вторым Томом Крузом, спасибо большое!» — сказала она, сделав акцент на последнем слове.

Было хорошо заметно, что актрису задело сравнение с Крузом, славящимся исполнением почти всех трюков. Хемсворт же не ожидал такой резкой реакции.

Многие поклонники Marvel считают, что поведение Ларсон негативно сказывается на репутации студии, и «хейтят» актрису в сети. В интернете даже появилась версия четвертых «Мстителей», из которой вырезали нашумевшую женскую сцену. Более того, одно время даже ходили слухи, что боссы Marvel пожалели о подписании контракта с актрисой, так как ее порой резкие высказывания могут обернуться коммерческими убытками для компании.

При всех громких заявлениях Ларсон нельзя забывать о том, что компания DC — главный конкурент Marvel — уже опередила своего соперника в отношении темы феминизма по всем фронтам.

В 2017 году студия выпустила фильм «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли, который действительно стал первым супергеройским фликом о женщине. На днях вышел сериал «Бэтвумен» с Руби Роуз, сыгравшей одноименную супергероиню нетрадиционной ориентации. В апреле следующего года выйдет еще один кинокомикс от DC «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли, рассказывающий о команде женщин со сверхспособностями. При этом никакой шумихи наподобие той, которую устроила Бри Ларсон вокруг «Капитана Марвел», студия не делала. По этой причине критических стрел в сторону актрис выпущено не было.