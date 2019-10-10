«Джокер», Уилл Смит и Дмитрий Нагиев: на что пойдут в России

Как и на прошлой неделе, во второй уикенд проката первый сольник о Джокере станет самым посещаемым фильмом в России — аналитики обещают ему сборы в размере 260 млн рублей. В премьерные выходные «Джокеру» с Хоакином Фениксом в главной роли удалось собрать 637,5 млн рублей. Сюжет криминального триллера Тодда Филлипса затрагивает историю происхождения злодея Джокера, не касаясь других произведений Вселенной DC. Подробнее о фильме — в нашей рецензии.

На втором месте окажется мультфильм «Эверест» китайско-американского производства, для которого начавшийся уикенд также станет вторым. В этот раз анимационная лента о приключениях девочки и некрасивого, но обаятельного Йети соберет в районе 190 млн рублей. Сюжет проведет зрителей от экзотических улиц Шанхая до гималайских снежных пейзажей, где живет семья снежного человека.

Третьей может стать премьера недели — фильм «Гемини» тайваньского режиссера Энга Ли, который заработает 180 млн рублей. Картина, оснащенная удивительными спецэффектами и съемкой 120 кадров в секунду, рассказывает о стареющем наемном убийце, которого преследует таинственный молодой киллер, поразительно похожий на него самого. Главные роли в ленте исполнили Уилл Смит, Клайв Оуэйн, Мэри Элизабет Уинстед, Линда Эмонд, Ральф Браун и Теодора Миранн.

Фильм Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым в главной роли стартует в российском прокате со 100 млн рублей. Сюжет комедии представляет собой вечную классику: трое друзей отмечают начало своих каникул в Мексике, но утром после шумной вечеринки обнаруживают, что ничего из событий прошлой ночи они не помнят. Вскоре герои выясняют, что успели перейти дорогу криминальному авторитету Хуану и задолжали ему денег.

После скандала вокруг режиссера Вуди Аллена, обвиненного в сексуальных домогательствах, в России выходит его романтическая комедия «Дождливый день в Нью-Йорке». По сюжету ленты студентка-журналистка Шеннон едет в Нью-Йорк со своим парнем Ролли, чтобы взять интервью у известного постановщика. Напомним, что на фоне движения #MeToo Селена Гомес, Тимоти Шаламе и Ребекка Холл даже отказались от своих гонораров за эту картину Аллена и отправили деньги на благотворительность. Подробнее о фильме — в нашей рецензии.

Космическая драма Джеймса Грея «К звездам» в третий российский уикенд потеряет 80% результата по сравнению с прошлыми выходными и соберет 11 млн рублей. Главный герой картины — Рой Макбрайд в исполнении голливудской звезды Брэда Питта, который отправляется в космос на поиски своего отца, пропавшего много лет назад. Во время своего путешествия он раскрывает секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования. Также в фильме снялись Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди.

Остросюжетный боевик «Герой» Карена Оганесяна в третий уикенд проката соберет 10 млн рублей. Картина повествует о бывшем воспитаннике секретной школы Службы внешней разведки, который вместе со вновь обретенной возлюбленной оказывается втянутым в опасную шпионскую игры. Главные роли в «герое» исполнили Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.