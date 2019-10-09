«Поэт имеет право на свое видение»: Песков о стихе Шнурова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на опубликованное ранее стихотворение музыканта Сергея Шнурова. Предполагается, что на его создание поэта вдохновил недавний день рождения лидера страны.

«Поэт имеет право на свое видение...», — ответил Песков на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, похоже ли описанное в стихотворении на реальный досуг российского главы в день рождения и до того.

Пост, о котором идет речь, Шнуров опубликовал в своем инстаграме после появления в СМИ сообщений об отдыхе Путина в сибирской тайге в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. Артист выложил снимок, на котором он сам стоит с удочкой в руках у пруда в клетчатом пиджаке, шарфе и кепке на фоне осеннего пейзажа.

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«Осень. Как же хорошо!// Рыба, утки под прицелом. // Шойгу в кадр не вошел, // С ним десяток офицеров, // Повар, съемочная группа, // ФСО в канаве дышит», — подписал фотографию певец.

За несколько часов публикация собрала более 185 тысяч лайков и около 1,5 тысяч комментариев. Подписчики Шнурова среди прочего поздравляли главу государства с прошедшим днем рождения, публиковали свои собственные стихотворения на осенний мотив, а некоторые даже предложили музыканту в будущем попробовать себя в роли президента.

В конце сентября Шнуров — опять же в стихотворной форме — отреагировал на запрет курить и готовить шашлыки на балконах квартир, который вступил в силу с первого октября 2019 года.

«Газа у меня ведь нету, // Свет погас, я жгу свечу. // Инициативу эту, // [На нее я наплюю]. // В нашем городском поселке, // Жизнь течет на лоджиях. // С мужиками курят телки, // Шашлыки свои жуя. // Нет другой тут развлекухи! // Как провесть нам свой досуг? // Я б спросил, разинув ухи, // Этих [депутатов]», — написал музыкант в своем инстаграме.

Ранее Шнуров в откровенном интервью радиостанции «Наше радио» заявил, что основной мотивацией в его жизни являются деньги.

«Если что-то делается не ради денег, то мне это не интересно никак. Это прямо установка. Там, где деньги не участвуют, там меня вы не увидите», — приводит слова артиста ФАН.

Кроме того, он в очередной раз заговорил о паузе в выступлениях, которую его группа «Ленинград», как ожидается, сделает после завершения стадионного тура: «Все деньги, которые были у людей, мы собрали. Поэтому «доить» сейчас Россию уже смысла никакого нет».

Незадолго до этого информацию о скором роспуске музыкального коллектива прокомментировал шоумен Стас Барецкий. По его мнению, Шнуров не собирается окончательно «закрывать эту страницу», он только лишь хочет дать ей новую жизнь, — в том числе якобы заменив себя самим Барецким.

«Да, новый «Ленинград» будет. Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы. Я нового этапа в жизни не боюсь. Наоборот, всегда за новую движуху. — цитирует Барецкого «Собеседник». — Я хочу вернуть на сцену былой «Ленинград»: рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки. Такого коллектива не хватает нашему народу: сейчас все слишком заболочено и неинтересно».

Что касается самого Шнурова, шоумен, в свое время уже входивший в состав «Ленинграда», заявил, что Сергей якобы «всегда любил элиту».

«Сам Шнур стал более пафосным, чиноположенным. Теперь он — человек искусства, человек элиты. И исполнять песни, которые нужны народу, уже не может. Я, кстати, не удивлюсь, если он будет в Думе заседать. У него все для этого есть! Свое уважение в обществе он заслужил талантом и хорошей наглостью. А вообще Серега всегда любил элиту», — подчеркнул артист.

Вместе с тем Барецкий рассудил о роли женщин в карьерах артистов. Он убежден, что «музыкантам женщины на гастролях мешают всегда».

«Когда их нет рядом, Шнур расслабляется, с ним весело. При женщине он всегда ведет себя иначе. Я вообще не понимаю, зачем нужны жены, когда вокруг столько поклонниц, которые готовы на все! Ездить со своим самоваром — самая большая глупость, считай, что гастроли прошли зря», — заключил шоумен.