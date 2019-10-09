«Парализована рука»: Заворотнюк продолжила лечение в другой клинике

Из-за опухоли мозга у 48-летней Анастасии Заворотнюк развился парез правой части тела — парализована правая рука. Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Сейчас она проходит лечение в реабилитационной клинике.

Отмечается, что для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит машина «скорой». С артисткой постоянно находятся ее родные.

Накануне СМИ сообщили, что Заворотнюк выписали из медицинского центра, в котором она проходила лечение в течение последнего месяца. По информации Mash, обслуживание по полису ОМС актрисы было завершено, после чего ее перевели в другую клинику. При этом утверждалось, что звезду выписали несколько дней назад в тяжелом состоянии. Официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы не поступало ни разу.

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Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов в комментарии телеканалу «Звезда» заявил, что глиобластома, якобы диагностированная у Заворотнюк, не лечится при невозможности удаления хирургическим путем. По словам специалиста, при условиях качественного лечения и непрерывной поддерживающей терапии с таким диагнозом не живут дольше двух лет.

«Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали.

Ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении либо прописанное лечение неэффективно. То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», — рассказал эксперт.

Сравнительно недавно, 7 октября, директор Анастасии Завортонюк передал журналистам заявление актрисы и ее семьи. Он призвал остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем, представитель Заворотнюк отметил, что она сама и ее семья не готовы давать какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее состояния.

«Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — заключил Христов.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что некая сотрудница клиники якобы сообщила о смерти Заворотнюк. На фоне молчания со стороны представителей и семьи актрисы эта новость молниеносно распространилась и была принята на веру многими поклонниками. Так, в соцсетях артистки появились соболезнования.

Позже один из друзей актрисы на строгих условиях анонимности согласился пообщаться с журналистами и опроверг эту информацию.

«Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще, — цитирует друга Заворотнюк сайт kp.ru. — Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Да, она жива! На этом все».

Впервые о госпитализации больной раком мозга актрисы сообщили 13 сентября. Отмечалось, что в одной из московских клиник Заворотнюк ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через неделю об улучшении состояния актрисы заявила ее подруга со ссылкой на пиар-директора Марину Потапову.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — порадовалась тогда подруга.

Новость о положительной динамике лечения подтвердил друг актрисы Сергей Майоров в студии телеканала НТВ. Тогда же знакомый с ситуацией хирург-онколог предположил, что на улучшение состояния артистки повлияло грамотное лечение и антибиотики.