Снова в суд: дело Серебренникова забрали у прокуратуры

Во время заседания Московского городского суда было отменено решение о возврате прокурору дела Кирилла Серебренникова и его коллег по проекту «Седьмая студия». По ходатайству прокуратуры дело будет рассмотрено повторно другим составом суда, передает РИА «Новости».

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В середине сентября представителями Мещанского суда Москвы были обнаружены ошибки в обвинительном заключении фигурантов дела «Седьмой студии». Судья Ирина Аккуратова отметила, что в деле есть нарушения, и постановила направить его в прокуратуру. Аргументируя свое решение, она заявила, что документ не содержит сведений о том, какие именно мероприятия в рамках проекта «Платформы» не состоялись, и в чем заключались противоправные действия обвиняемых. Также Аккуратова предложила отменить меру пресечения для обвиняемых, находящихся под подпиской о невыезде с апреля 2019 года.

«На основании изложенного уголовное дело вернуть генеральному прокурору, меру пресечения отменить», — постановила судья на заседании 11 сентября.

Представители защиты обвиняемых не выступали против предложения Аккуратовой. По словам адвоката гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, он уже ходатайствовал о возврате дела на предварительном заседании.

«Следствие ошибочно сделало вывод о том, что обналичивание денег — это хищение», — сказал юрист Юрий Лысенко.

Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов, в свою очередь, попросил прокурора отказаться от обвинения на данной стадии рассмотрения дела. Предложение о возврате дела в прокуратуру не поддержал только генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский. Он назвал эту меру «нецелесообразной и непродуктивной», предположив, что из-за нее судебный процесс затянется. В качестве альтернативного решения Малобродский предложил довести дело до логического конца в суде и вынести оправдательный приговор.

Комментируя предложение Аккуратовой, прокурор Олег Лавров заявил, что суд «не привел никаких аргументов в пользу такого решения». Обвинение, предъявленное подсудимым, прокурор назвал законным и обоснованным.

«Если же основанием были результаты повторной комплексной экспертизы, то сторона обвинения планировала дать ей свою оценку и вызвать на допрос проводивших ее экспертов», — сказал Лавров.

По его мнению, возврат дела в прокуратуру не будет выгодным для стороны защиты, поскольку адвокаты лишатся возможности оценить экспертизу и вызвать экспертов.

Бывший судья Евгений Тарло отметил, что возврат материалов в прокуратуру сигнализирует о наличии существенных недостатков в деле. По его словам, подобные ситуации случаются крайне редко и свидетельствуют о том, что «судья поставлена в сложное положение».

«Что будет в результате? Прокуратура может сама прекратить дело, прокуратура может исправить те недочеты, которые были. Поэтому если строго формально, это ничего не означает. Это означает, что нужно просто более глубоко проверить дело и материалов недостаточно для того, чтобы выносить тот или другой приговор. Но с точки зрения существующей практики, это означает много и означает то, что дело разваливается», — приводит его слова НСН.

Слушания по делу «Седьмой студии» проходили с 25 октября 2018 года. Помимо Серебренникова обвиняемыми стали директор РАМТа Софья Апфельбаум, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

По данным следствия, в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило свыше 214 млн рублей для реализации проекта Серебренникова «Платформа», целью которого была популяризация современного искусства.

Для реализации проекта режиссер создал автономную некоммерческую организацию «Седьмая студия», в которую вошли Итин, Малобродский, Апфельбаум и бухгалтер Нина Масляева. По информации СК, коллектив предоставлял в Минкультуры планы мероприятий проекта, содержавшие заведомо недостоверные сведения. В ведомстве рассчитали ущерб государству в размере более 130 млн рублей.