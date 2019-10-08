«Запретила вызывать «скорую»: кто виноват в смерти Марьянова

В смерти популярного актера Дмитрия Марьянова признали виновной директора подмосковного реабилитационного центра, в котором артист лечился от алкогольной зависимости в последние дни своей жизни. Следственный комитет предъявил Оксане Богдановой обвинение в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Реклама

Согласно официальному заявлению на сайте ведомства, Марьянов поступил в реабилитационный центр 6 октября 2017 года. Спустя девять дней актер неоднократно жаловался клиентам и консультантам центра на плохое самочувствие и боль в ноге. По словам свидетелей, они не менее десяти раз говорили директору об ухудшении состояния Марьянова и требовали организовать госпитализацию артиста.

«Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии.

Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать «скорую помощь», намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — передает пресс-служба СК России по Московской области.

По данным следствия, один из клиентов данного центра оставил без внимания запрет директора и вызвал «скорую помощь», видя критическое состояние актера. Согласно последним данным, причиной смерти Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Задолго до официального заключения подобный вывод делал профессор НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов.

«Кровотечение было длительное, порционное. Пошел выброс крови — падает давление, кровь останавливается, пока давление в организме опять не поднимется», — отмечал доктор.

Эксперты сошлись во мнении, что незамедлительная госпитализация Марьянова после первых жалоб на недомогание могла бы спасти ему жизнь. Однако из-за непрофессионального решения директора центра у пациента развились клинические признаки тяжелого шока.

«Следует отметить, что директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов «галоперидол» и «феназепам», приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на стадии предварительного следствия обвиняемая не признавала свою вину в совершении преступления. Более того, она заявляла, что супруга актера Ксения Бик была осведомлена о его плохом самочувствии.

«Когда Диму привезли, я сказала Ксении, что он неважно себя чувствует, ему нужна медицинская помощь, на что Бик ответила, что прекрасно знает, что нужно актеру, а все медицинские манипуляции были проведены дома — к ним приходил врач», — делилась Богданова ранее.

В ходе сложного расследования, которое велось около двух лет, специалисты опросили более 50 свидетелей, провели более десяти выемок и обысков, шесть экспертиз, в том числе две комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы. Также в комплекс следственных действий вошел анализ большого объема медицинских документов.

«Материалы переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — заключил источник.

Комментируя решение СК, вдова актера Ксения Бик заявила, что виновный в смерти ее мужа должен понести справедливое наказание.

«Я не кровожадный человек. [Наказание должно быть] только в рамках закона и за содеянное. Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернет мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок. Но я доверяю Следственному комитету», — цитирует ее «360».

По словам Бик, перед отъездом Марьянова в реабилитационный центр она положила в его сумку рентгеновские снимки и таблетки. Вдова актера напомнила, что у него был кава-фильтр в сосуде, но директор центра утверждала о своей неосведомленности в этой проблеме.