«Была снобом»: как Сигурни Уивер совместила Шекспира с «Чужим»

Сигурни Уивер родилась в состоятельной семье — ее отец был президентом телекомпании NBC в начале 1950-х, а мать, британская актриса Элизабет Инглис, выступала на театральной сцене и даже снялась в небольшой роли в одном из классических фильмов Альфреда Хичкока «39 ступеней». Отец, будучи поклонником истории древнего Рима, хотел назвать дочь Флавия, но мать настояла на имени Сьюзан, которое будущая звезда сменила на «Сигурни» — в честь одного из персонажей романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

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Кумиром своего детства, на которую ей хотелось походить, Уивер называла Джессику Тэнди — актрису поколения ее матери, которая выступала в ведущих театрах Лондона вместе с такими виртуозами как Лоуренс Оливье и Джон Гилгуд.

«В раннем возрасте моей ролевой моделью были такие люди, как Джессика Тэнди, которые всегда работали — они снимались в кино, они выступали в театре, они делали все, что у них получалось, если только находили роли достойными. И мне нравится такое отношение», — говорила она.

Из-за частых переездов родителей, Уивер сменила множество школ. Среди одноклассников она выделялась высоким ростом, из-за чего часто стеснялась. В ответ на вопрос о своей красоте, ее мать однажды сказала — «ты обычная».

«Я была глупой, смешной, всегда выставляла себя клоуном», — говорила она об этом периоде своей жизни.

В 1969 году Уивер поступила в Стэнфордский университет, где изучала английскую литературу. Несмотря на престижный статус учебного заведения, она не стала подстраиваться под чопорность своих однокурсников и продолжала оставаться собой — вместе с одним из ухажеров она построила дом на дереве, в котором они играли на флейтах, переодевшись в эльфов.

«Это были семидесятые, знаете — сила цветов!» — комментировала Уивер свои университетские развлечения.

В это же время началось серьезное увлечение театром — она часто стала участвовать в постановках, среди которых оказались такие знаковые произведения как «Буря» и «Король Лир» Шекспира, античная комедия Аристофана «Лягушки» и даже одна из пьес Бертольда Брехта «Карьера Артуро Уи, которой могло и не быть».

После окончания Стэнфорда Уивер записалась в Йельскую школу драматических искусств. Несмотря на частые выступления на сцене, она с неприязнью вспоминает это время, так как преподаватели и другие начинающие актеры пытались внушить Уивер, что актриса из нее не получится:

«Мои друзья приглашали меня для участия в своих постановках в Нью-Йорк, но у меня ушло два года на то, чтобы понять, чтобы понять, что я могу назвать себя актрисой и могу зарабатывать этой профессией себе на жизнь, к удивлению моих родителей — они думали, что я была слишком скромной для чего бы то ни было».

На помощь ей пришел начинающий драматург Кристофер Дюранг, который вместе с ней стал писать и исполнять юмористические сценки, а после выпуска они вместе поехали в Нью-Йорк, где Уивер была постоянной звездой в его постановках 1970-х годов.

Свой театральный опыт она перенесла и в фильм Ридли Скотта «Чужой», который надолго стал «визитной карточкой» актрисы, вопреки крепкому драматическому бэкграунду.

«Знаете, когда я снималась в «Чужом» — так как я была жутким снобом, я не очень хотела заниматься научной фантастикой — я просто притворилась, что играю Генриха V во всех сценах. Я думала — «Ну, как у женщины у меня нет шансов получить роль Генриха V, поэтому пусть это и будет моим Генрихом V», — рассказывала она.

По ее словам, чтобы убедить себя в том, что эта роль ей подходит, она представила, что участвует в постановке шекспировской драмы на Марсе. После «Чужого» Уивер была открыта дорога в самые престижные голливудские проекты, однако большую часть своего внимания она продолжала уделять карьере в театре.

В 1983 году она встретила будущего мужа, основателя нью-йоркского театра «Фли» Джима Симпсона, на одном из старейших театральных фестивалей США в Уильямстауне, где участвовала в постановке пьесы авангардного драматурга Гарольда Пинтера вместе с Дайанн Уист и Эдвардом Херрманном.

«У него была куча книг о Чехове, и я подумала — «Он похож на интересного человека!» — делилась актриса своими первыми впечатлениями от Симпсона.

При этом, Уивер признавалась, что никогда не хотела «сидеть в башне слоновой кости», ожидая большого предложения, к тому же всегда тяготела к комедийному жанру. Поэтому среди любимых фильмов со своим участием она часто называла «Охотников за привидениями» 1984 года, где снялась во второстепенной роли.

«Есть так много хороших ролей второго плана, на которые меня никогда не рассматривали. Я сформировалась в театре, играя характерные роли, и это, в общем-то, то, чем я хотела бы заниматься в кино. Мне кажется, меня рассматривают на роли, к которым меня не очень тянет. Это так называемая «актерская дилемма», — отмечала она.

При этом, говоря о своей звездной роли лейтенанта Рипли, которую критики сравнивали с другой «железной леди» — Сарой Коннор из «Терминатора» в исполнении Линды Гамильтон, Уивер подчеркивала, что всегда стремилась воплотить на экране женщин, которые чувствуют себя изолированными из-за своих желаний и замыслов:

«Так как я была неуклюжим подростком, мне нравится говорить женщинам о том, что мы можем быть разной формы, размера, испытывать разные чувства — и это нормально. Нормально быть ненормальной».

В 1988 году Уивер была номинирована на «Оскар» за роли в фильмах «Гориллы в тумане» и «Деловая девушка», однако не получила ни одной статуэтки. Зато в следующем году стала первой актрисой, выигравшей сразу два «Золотых глобуса» за раз — за те же самые фильмы.

После террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года Сигурни Уивер приняла участие в постановке пьесы своего мужа «Парни» о погибших под завалами пожарных, посвященной последствиям этих событий.

«Мы были в Нью-Йорке 11 сентября, и был ощущение, как будто центральный Манхеттен заморозило, парализовало. Поэтому молодые ребята, с которыми работал мой муж, сказали, что надо использовать театр, чтобы разобраться с этой ужасной трагедией», — говорила она.

Пьеса продержалась на сцене целый год. Уивер открыто выражала протест против ввода американских войск в Ирак и выступала против политики президента США Джорджа Буша-младшего.

«Каждый раз во время кризиса я думаю: «Почему это должно было случиться сейчас, почему нельзя было дождаться, пока у нас будет другой президент?» — заявила она в одном из интервью.

Несмотря на свой статус, Сигурни Уивер не ведет «звездный образ жизни», отказывается от пластических операций, называя своим ориентиром Софи Лорен. Работа в театре и состоявшаяся карьера в кино позволяют ей самой выбирать проекты, в которых она хочет принять участие как актриса (в 2012 году она вновь сыграла у Кристофера Дюранга в постановке его пьесы «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь» на одной из сцен Линкольн-центра), а самым важным в своей жизни она называет семью и свою дочь Шарлотту.