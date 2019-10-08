«Хищные птицы», новый Гай Ричи и другие трейлеры недели

«Хищные птицы» («Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»), Кэти Янь — 6 февраля 2020

Первый российский трейлер фильма режиссера Кэти Янь, снятого по мотивам комиксов, «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» опубликован на YouTube-канале WBRussia. В ролике можно увидеть много моментов с участием Харли Квинн в исполнении звезды девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Марго Робби. Ожидается, что в новой ленте героиня будет показана без своего возлюбленного и напарника Джокера. Также в трейлере продемонстрировали Юэна Макгрегора в роли главного антагониста и Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл, которые исполняют роли персонажей Охотницы и Канарейки.

«Спутник», Егор Абраменко — 16 апреля 2020

В сети появился первый трейлер российского фантастического триллера «Спутник» об инопланетянине в теле человека. В фильме рассказывается о советском космонавте, который привел на Землю инопланетянина, вселившегося в его тело. Главные роли в картине исполнили звезды отечественного кинематографа — Федор Бондарчук, Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Антон Васильев. Премьера «Спутника» состоится через несколько дней после Дня космонавтики в следующем году.

«Битва за Чансари» («Jangsari: ithyeojin yeongungdeul»), Квак Кен-тхэк, Ким Тхэ-хун

Опубликован первый американский трейлер корейской военной драмы «Битва за Чансари». Основанная на реальных событиях лента рассказывает о военном столкновении 1950 года, также известном как Битва Инчхона — города, граничащего с Сеулом. Во время переломного момента Корейской войны маленький батальон солдат-студентов со скудным запасом еды и оружия высадился на стратегически важной локации и осуществил важную операцию. В актерский состав картины вошли Ким Мен Мин, Минхо Чой, Сунг Чхоль Ким, Ин-Квон Ким, Си-Ян Квак. Наибольшее любопытство вызывает присутствие в картине звезды «Трансформеров» Меган Фокс.

«Ричард Джуэлл» («Richard Jewell»), Клинт Иствуд

Warner Bros представила первый трейлер нового фильма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл», мировая премьера которого запланирована на 13 декабря. Картина основана на реальной истории, произошедшей во время Олимпиады 1996 года, проходившей в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл, которого в фильме сыграл Пол Уолтер, заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако спустя несколько дней Джуэлл стал главным подозреваемым и подвергся жесткой травле со стороны СМИ и общества. В картине также сыграли Сэм Роквелл, Кэти Бейтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и Ян Гомес.

«Хороший лжец» («The Good Liar»), Билл Кондон

Появился второй минутный трейлер драмы «Хороший лжец», главные роли в котором исполнили Хелен Миррен и Иэн Маккеллен. Согласно сюжету фильма Билла Кондона, профессиональный мошенник Рой Кортни знакомится с богатой вдовой Бетти Маклиш, чтобы завладеть ее имуществом, но вскоре понимает, что у него возникли чувства к жертве. В каст «Хорошего лжеца» вошли также Рассел Тови, Марк Льюис Джонс, Джим Картер, и Селин Бакенс.

«Квин и Слим» («Queen and Slim»), Мелина Матсукас

Студия Universal выпустила очередной трейлер фильма «Квин и Слим» Мелины Матсукас. В новом ролике переосмысливаются сцены из классической ленты «Бонни и Клайд» 1967 года, озвученные фразами из «Квин и Слим». По сюжету ленты, главные герои отправляются на первое свидание, но внезапно по дороге их останавливает полицейский. В результате потасовки Слим убивает его, чтобы защитить себя и девушку. В главных ролях фильма, мировая премьера которого состоится 27 ноября, снялись звезда хоррора «Прочь» Дэниэл Калуя, а также Джоди Смит и Хлоя Севиньи.

«Джентльмены» («The Gentlemen»), Гай Ричи — 13 февраля 2020

STX Films выложила на своем YouTube-канале первый официальный трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены», снятой на улицах Лондона. Главный герой фильма — наркобарон в исполнении Мэтью Макконахи, который решает продать свою высокодоходную империю влиятельному клану миллиардеров из США. Однако на его пути встают противники, мешающие совершить сделку. Мощный актерский состав «Джентльменов» включает в себя Хью Гранта, Чарли Ханнэма, Генри Голдинга, Мишель Докери, Джереми Стронга, Эдди Марсана и Колина Фаррелла.