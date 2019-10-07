«Алкоголичка защищает наркоманку»: Дана Борисова о Волочковой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова высказалась в поддержку актрисы Натальи Бочкаревой, задержанной полицией с наркотиками, спрятанными в нижнем белье. В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ балерина заявила, что недоброжелатели пустили слухи вокруг звезды сериала «Счастливы вместе», которая на самом деле ни в чем не виновата.

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Среди несогласных с этим мнением оказалась телеведущая Дана Борисова: комментируя высказывание Волочковой, она оскорбила и ее, и Бочкареву. Ведущая обозвала их «алкоголичкой» и «наркоманкой», подчеркнув, что знает о зависимостях все.

«Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Я семь месяцев лежала в реабилитационном центре <...> Понятно, что Анастасия — алкоголичка — защищает наркоманку в данном случае», — заявила Борисова.

В ответ Волочкова обвинила ведущую в спекулировании на ее имени ради собственного пиара, отметив, что тем самым ведущая «унижает» себя.

Позднее оппонентки прокомментировали свои позиции в беседе с Teleprogramma.Pro. Борисова заверила, что ни в чем не обвиняла Волочкову, и скандала в эфире НТВ между ними не было.

«С Анастасией Волочковой у нас не было конфликта. Хочу подчеркнуть, что это не было обвинением! Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой, просто назвала вещи своими именами. Я действительно считаю, что она много пьет», — поделилась телеведущая.

Она также заявила, что балерина проявила «малодушие» и «созависимость» по отношению к Бочкаревой, «сочувствуя и покрывая зависимого человека».

«Почему я сделала такие выводы по поводу Волочковой? Это видно по ее внешнему виду. По поведению тоже заметно — она агрессивная. Да, она тренируется, да, дает концерты, но... Иногда же лучше это сказать в лицо человеку! Может, он призадумается?» — предположила Борисова.

Вместо Волочковой сложившуюся ситуацию прокомментировала ее пиар-менеджер Наталия Ракицкая. По ее словам, Борисова не обвиняла балерину в алкоголизме, а просто шутила.

«Посмотрите программу и сами сделайте выводы. О чем там писать? Там ничего не было! Рекламировать Дану Борисову? Это еще рано делать пока. Пускай она сначала вылечится. Дана Настю не обвиняла в алкоголизме. Она потом добавила: «Я пошутила!». Сразу же на программе Борисова забрала свои слова обратно», — рассказала Ракицкая.

Однако последний пост в инстаграме Борисовой говорит об обратном. В преддверии выхода передачи телеведущая опубликовала запись с претензиями в адрес Волочковой, которая заблокировала ее аккаунт.

«Иногда полезно не проявлять малодушие и созависимость, а сказать правду в глаза. Ведь все равно за спиной все замечают и обсуждают это, вы не согласны? Настя, не могу отметить твой аккаунт, так как я давно уже у тебя заблокирована. Ну, в таком случае, встречаемся с тобой на НТВ в присутствии Леры Кудрявцевой, Ольги Орловой, Эвелины Бледанс, Жанны Эпле и вас, наши подписчики», — написала Борисова.

Ранее она уже высказывала свою уверенность в том, что на опубликованном в соцсетях видео задержания действительно снята Бочкарева. В беседе с РЕН-ТВ Борисова заявила, что не понимает, почему актриса отрицает свою причастность.

«Видео существует. Она даже фамилию, имя и отчество называет. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации. Меня по алкоголю останавливали и забирали права, причем дважды. Я точно так же говорила, что я капельки успокоительные принимала. Я была в такой же ситуации и все отрицала», — отметила Борисова.

В понедельник, 7 октября, СМИ сообщили об исчезновении из поля зрения звезды сериала «Счастливы вместе» после скандала с задержанием из-за найденных у нее наркотиков. Об этом пишет издание StarHit со ссылкой на соседей Бочкаревой, которые утверждают, что артистка пропала из поля зрения и не отвечает на звонки.

«Дверь не открывает и не водит детей в школу», — заявили соседи Бочкаревой.

Также сообщается, что актриса перестала приходить в школу-студию, которую открыла для одаренных детей. По словам охранника заведения, Бочкарева пришла туда в темное время суток и забрала свои вещи.