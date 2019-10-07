Страсти по «Джокеру»: что смотрят в России

Главная награда Венецианского кинофестиваля, актерский бенефис Хоакина Феникса, которому все прочат «Оскар» на грядущей церемонии вручения наград американской киноакадемии», и конечно сам главный злодей Готэма, который уже перестал казаться диковинкой в родных широтах — все это обеспечило безоговорочное и внушительное лидерство фильма «Джокер» от режиссера «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филлипса.

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Фильм об одиночке, который выворачивает весь мир наизнанку, чтобы обратить свою слабость в силу и выбить почву из-под ног у здоровых и сильных мира сего при поддержке тяжелой артиллерии в лице Роберта Де Ниро (фильмы с участием которого — «Таксист» и «Король комедии» — послужили вдохновением для многих сцен «Джокера») собрал в российском прокате в премьерные выходные 622 млн рублей.

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Новый полнометражный мультфильм «Эверест» от «лучшего друга всех детей» — студии DreamWorks — оправдал возложенные на него ожидания аналитиков кинорынка. В эти холодные выходные, когда Москву накрыло первым мощным снегом, история о девочке из Шанхая, которая решает помочь своему новому другу йети вернуться домой, на родной Эверест, обхитрив по пути миллионеров и ученых, смогла принести своим авторам еще 227 млн рублей.

На третьей строчке в таблице лидеров проката в России стала научно-фантастическая драма о воссоединении семьи в эру космических путешествий «К звездам» с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом, для которого уже не впервой сражаться за собственное выживание в безвоздушных условиях. Фильм о поисках астронавтом НАСА своего отца, исчезнувшего на секретной исследовательской миссии 16 лет назад, заработал за минувший уикенд 50 млн рублей.

Шпионский триллер отечественного производства с Александром Петровым в главной роли «Герой» на второй неделе проката потерял почти треть своего прошлого результата. История о бывшем ученике секретной школы спецагентов, который вынужден пуститься в бега после того, как получает сообщение от считавшегося погибшим отца, смогла выручить всего 33 млн рублей, несмотря на поддержку Владимира Машкова и Светланы Ходченковой.

Первый серьезный опыт российско-китайского сотрудничества в создании сказочного фильма с применением боевых искусств «Тайна печати дракона» замыкает пятерку лидеров проката прошедшей недели. История о том, как Федор Колокольников в образе Петра I отправился спасать одну из китайских провинций, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сошлись за него в эпической рукопашной в лондонском Тауэре заработала за эти выходные 17,9 млн рублей.

Второй премьерой недели стал фильм Михаила Морскова «Волшебник» с Максимом Сухановым о простых истинах жизни, остающихся непреходящими в потерявшем тормоза современном мире. Его сюжет построен вокруг встречи растерявшего свою популярность рок-музыканта Фимы и мальчика Ромы, у которого был диагностирован ДЦП. Чтобы произвести впечатление на одноклассницу, он начинает брать у потухшей звезды уроки игры на гитаре, и неожиданно для себя сам становится наставником для рокера. Премьерный уикенд принес создателям фильма 8 млн рублей.

Экранизация романа автора серии книг «Шопоголик» Софи Кинселлы «Ты умеешь хранить секреты?» о девушке, разболтавшей на борту самолета все свои секреты самому неподходящему для этого человеку заработала за дебютный уикенд 7 млн рублей.

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За месяц в российском прокате сиквел недавней экранизации классического романа Стивена Кинга о клоуне-монстре с садистскими наклонностями «Оно 2» спустился на восьмое место с результатом в 6,4 млн рублей.

Несмотря на участи в съемках таких звезд как Дженнифер Лопес и Карди Би, фильм «Стриптизерши» о мести работниц развлекательной индустрии своим бывшим клиентам с Уолл-Стрит постепенно теряет свои позиции среди лидеров проката и за эти выходные заработал 3,9 млн рублей.

Фильм Марии Агранович «Люби их всех» о девушке, способной играть множество ролей для множества мужчин, среди которых каждый видит в ней лишь ту роль, которую она перед ними разыгрывает, за первый уикенд собрал 3,8 млн рублей.