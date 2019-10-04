Это случится в ноябре: во что Apple TV+ и Disney+ превратят стриминг

Премьера многосерийного психологического триллера «Прислуга» М. Найта Шьямалана, автора «Шестого чувства», «Сплита» и «Таинственного леса», состоится на сервисе Apple TV+ 28 ноября, объявили в ходе нью-йоркского Comic-Con представители компании из Купертино. Главные роли в шоу, которое в настоящее время находится на стадии пост-продакшна, исполнили Лорен Эмброуз («Клиент всегда мертв») , Тоби Кеббелл («Варкрафт», «Черное зеркало»), Нелл Тайгер Фри («Игра престолов», «Слишком стар, чтобы умереть молодым») и Руперт Гринт (»Гарри Поттер»). В центре сюжета проекта — семейная пара, пытающаяся оправиться после смерти ребенка. В один из дней супруги в качестве терапии примут на «воспитание» «живую куклу», после чего наймут таинственную няню, и это серьезно скажется на их будущем, передает Deadline.

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По словам Шьямалана, «Прислуга» станет представителем нового жанра: «Все мы росли на ситкомах, а это будет ситтриллер».

Учитывая примечательный сюжет, достаточно звездный каст и громкое имя режиссера, сериал, очевидно, имеет все шансы добиться немалой популярности. Так, по крайней мере, точно бы случилось еще несколько лет назад (конечно, если исключить вероятность, что на деле шоу может оказаться провальным) и даже условно минувшим летом.

Однако именно в предстоящем ноябре конкуренция среди стриминговых платформ (и, следовательно, их эксклюзивного контента) достигнет ранее небывалых масштабов.

Как известно, в ходе последнего месяца этой осени стартуют сразу два сервиса-гиганта — уже упомянутый Apple TV+ (1 ноября) и Disney+ (12 ноября). Не стоит забывать, что помимо них на рынке уже числятся Netflix и Amazon, а также другие (менее крупные) стриминг-платформы.

В результате ноябрь станет историческим месяцем для индустрии (и не только как отправная точка в судьбе двух корпораций на доселе чуждом им поле): выбор между премьерами «Мандалорца», действие которого разворачивается во вселенной «Звездных войн» (12 ноября, Disney+), «Видеть» (Джейсон «Кхал Дрого» Момоа в главной роли), «Утреннего шоу», обладающего ярчайшим актерском составом в лице Дженнифер Энистон, Стива Карелла и Риз Уизерспун (оба — Apple TV+, 1 ноября), «Короля» с Робертом Паттинсоном, Тимоти Шаламе и Джоэлем Эдгертоном, полнометражным «Ирландцем» Мартина Скорсезе (оба — Netflix, 1 и 27 ноября соответственно), будет по-настоящему сложным. И надо понимать, что это, мягко говоря, не весь список, а лишь вершина айсберга, да еще и без учета тех новинок, которые к стримингам не имеет никакого отношения (к примеру, новый сезон «Рика и Морти», который выйдет в ноябре на Cartoon Network).

Об итогах долгосрочной гонки платформ-гигантов пока что рассуждать достаточно сложно — очевидно, что каждый здесь имеет свои преимущества над конкурентами.

У Disney+ это, в частности, эксклюзивные права как на культовые ретро-проекты одноименной студии, так и на обладающие огромными фан-базами франшизы (речь про проекты о героях Marvel и событиях из «далекой-далекой галактики»). Apple TV+, в свою очередь, имеет козырь в виде выстроенной компанией из Купертино благоприятной эко-системы. в которой новое подразделение должно отлично влиться. В то же время Netflix и Amazon могут парировать уже наработанной годами лояльной аудиторией и оригинальным контентом, которого у двух новичков не найдется (известно, что Disney+ и Apple TV+ будут ориентироваться преимущественно на семейную аудиторию, и какого-нибудь подобия «Черного зеркала» зрители на данных платформах не встретят).

Что же касается противостояния «здесь и сейчас», то оно, кажется, остается за «яблочным» сервисом, который подготовился к запуску (именно в плане нового контента) лучше своего конкурента. Кроме того, Apple TV+ сразу же начнет захват зрителей на всех крупных (и даже не особо) рынках, тогда как Disney+, согласно слухам, выйдет за пределы Северной Америки только в первой половине 2020 года. Пока что выигрывает «яблочная» компания и в контексте стоимости подписки — $4,99 против $7 у «диснеевской» платформы. Справедливости ради, Netflix прямо сейчас обходится зрителям еще дороже.