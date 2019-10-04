Плейлист недели: Дэнни Браун, Ник Кейв и Chromatics

Дэнни Браун — «Negro Spiritual» (ft. JPEGMAFIA)

По последним релизам Дэнни Брауна стало понятно, что рэпер решил отложить все свое былое бунтарство в дальний ящик, и еще одной версии «Atrocity Exhibition» с его тяжелым инструменталом на новом альбоме ждать не придется. Пятая студийная пластинка артиста «uknowhatimsayin¿» оказалась полностью навеяна «старой школой», и это не случайно — проект спродюсирован лидером культовых A Tribe Called Quest Q-Tip. В записи также поучаствовали Run the Jewels, Дев Хайнс (Blood Orange) и JPEGMAFIA.

Ник Кейв and The Bad Seeds — «Sun Forest»

«Песни на первом альбоме — дети. Песни на втором альбоме — их родители. Призрак — это мигрирующий дух», — таким новый двойной альбом The Bad Seeds под названием «Ghosteen» описал лидер группы Ник Кейв. Так получилось, что пластинки The Bad Seeds мгновенно становятся классикой, и 17-я по счету из них — точно не исключение. Поэтичная, с утонченными и минималистичными аранжировками музыка — все то, за что так сильно любят творчество Кейва.

Chromatics — «On the Wall»

Спустя семь лет после обещанного, но так и не вышедшего «Dear Tommy» любимая группа Дэвида Линча — синтипоп-проект Chromatics представил новый альбом «Closer to Grey». В состав релиза вошли 12 треков. Как пишет Rolling Stones, у поклонников все же есть шанс услышать «Dear Tommy»: недавний лонгплей вышел под седьмым номером, хотя предыдущий — «Kill to Love» — был пятым по счету.

Роберт Гласпер — «Let Me In» (ft. Мик Дженкинс)

Пианист и лауреат «Грэмми» Роберт Гласпер продолжает искать точки соприкосновения между хип-хопом и джазом на своем новом микстейпе «Fuck Yo Feelings». На этот раз к музыканту, известному своими коллаборациями с Кендриком Ламаром, Канье Уэстом и Джей Зи, присоединились Мик Дженкинс, Дензел Карри, YBN Cordae, Buddy, а также певицы YEBBA, Бриджит Келли и Андра Дэй.

Big Thief — «Forgotten Eyes»

Бруклинская группа Big Thief вернулась с синглом «Forgotten Eyes» — с внезапным фолк-звучанием и неизменно проникновенным вокалом Адрианы Ленкер. Композиция войдет в грядущий альбом «Two Hands» (релиз 11 октября). Он станет уже вторым релизом группы за этот год после майского «U.F.O.F.», получившего хвалебные отзывы критиков.

«Казускома» — «Быть как ты»

Группа «Казускома», исполняющая «психоделический блюз» (по словам самих же участников), отличается завидной продуктивностью: на днях ребята выпустили пятый (!) альбом «Против всех». За недолгое существование бэнда музыканты выработали для себя вполне рабочую формулу — с грамотно сделанной пародией на хард-рок 70-х и ироничными текстами.

^^^Энджел Олсен — «New Love Cassette»

Американская певица и композитор Энджел Олсен выпустила долгожданный полноформатный альбом «All Mirrors»: 11 нуарных синтипоп-композиций о любви к себе и осознанности.