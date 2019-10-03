«Волны и пылающий огонь»: как Кэмерон снимает новый «Аватар»

В официальном твиттере «Аватара», кинофраншизы Джеймса Кэмерона, появился снимок со съемочной площадки продолжения оригинального фильма. На фотографии запечатлен сам режиссер ленты (а также ее сценарист и продюсер), который работает с камерой, находясь по колено в воде.

«Машины для создания волн, пылающий огонь и Джеймс Кэмерон с 3D-камерой — просто еще один день на съемках продолжения «Аватара», — отметили представители фантастического боевика в посте.

В начале этого года Кэмерон в интервью журналу Empire раскрыл некоторые подробности грядущих фильмов его знаменитой франшизы. Трехкратный лауреат премии «Оскар», в частности, сообщил, что действие сиквела, релиз которого ожидается в 2021 году, будет разворачиваться спустя примерно десять лет после событий первой части.

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Главным героем предстоящей картины станет экс-морпех Джейк Салли, знакомый зрителям по оригинальному фильму, — теперь он обитает в теле аватара на планете Пандора в качестве вождя клана Оматикай и растит вместе с возлюбленной Нейтири, представительницей народа на'ви, восьмилетнюю дочь. Согласно сценаристу проекта, одной из главных сцен в «Аватаре 2» будет ссора Джейка с Нейтири, которую снята от лица их ребенка. По словам Кэмерона, данная ситуация войдет в число многих подобных инцидентов, которые прокатят Салли по «эмоциональным американским горкам».

«В сценарии есть сцена спора Джейка и Нейтири на три страницы, семейной ссоры, очень, очень важной для сюжетной линии. Я начал снимать все это от лица восьмилетки, прячущейся и подглядывающей из-под укрытия, — подчеркнул кинематографист. — Имея определенный опыт работы с Сэмом Уортингтоном в «Аватаре», я уже знал, как прописать персонажа Джейка, проносящегося по эмоциональным американским горкам в следующих четырех фильмах. Это было тяжело для него. Сейчас он снялся в двух картинах сразу, потому что мы делали вторую и третью одновременно. Ему пришлось отправиться в довольно мрачные места».

В интервью Кэмерон также прокомментировал информацию о завершении съемок второй и третьей части «Аватара», назвав ее лишь отчасти правдивой. Он пояснил, что на данный момент отсняты все элементы с использованием техники захвата движения, однако к работе над игровыми сценами он еще не приступил.

Согласно его подсчетам, на это понадобится еще порядка пяти месяцев. В то же время большая часть этих двух фильмов уже действительно готова, поскольку подавляющее большинство персонажей сделано как раз при помощи захвата движения, а сцены с ними занимают основную часть хронометража.

«Аватар 2», чья премьера запланирована на декабрь 2021 года, без всяких скидок является самым ожидаемым фильмом уже сейчас — за два года до его выхода. На то есть много причин, главной из которых можно назвать не просто очень долгую паузу между оригинальной лентой и продолжением, но постоянные анонсы самого Джеймса Кэмерона. Режиссер еще в начале нынешнего десятилетия обещал фанатам сиквел и даже заявлял, что взялся за его производство. Однако крупицы неподтвержденной информации лишь разогревали любопытство зрителей.

Когда Disney в этом году все-таки окончательно объявил даты премьеры «Аватара 2» и последующих частей, то многие вздохнули свободно. Хотя до выхода картины осталось еще два года, люди оказались готовы потерпеть, так как это в сложившейся ситуации подобный срок не представляется таким уж долгим.

Весь ажиотаж и интерес вокруг картины наталкивает на мысль, что Кэмерон в скором времени вернет себе первенство в списке самых кассовых фильмов в международном прокате.

Как известно, летом этого года державшийся на своем троне первый «Аватар» обошли «Мстители. Финал», причем компании Disney пришлось приложить для этого определенные усилия. Через месяц после премьеры было объявлено о дополнительном прокате картины с некоторыми удаленными сценами. Именно это решение помогло превзойти выручку «Аватара» на $6,6 млн.

Тем не менее, в свете последних новостей о детище Кэмерона царствование марвеловского суперхита может оказаться непродолжительным, и уже через два с небольшим года «Аватар» вернет себе первенство.