«Джокер» и его «Добыча»: на что пойдут россияне

Безоговорочное лидерство первого прокатного уикенда октября в России будет принадлежать авторскому переосмыслению истории главного суперзлодея вселенной DC от режиссера Тодда Филлипса. Вопреки тому, что массовый зритель привык к франшизам о героях комиксов, которые выходят с перерывами в несколько лет, на этот раз публику ждет полноценное погружение в больной мир грозы Готэма. Помимо победы на Венецианском кинофестивале и более чем известному герою, этот фильм был обречен на зрительский интерес из-за блестящей игры исполнителя заглавной роли — Хоакина Феникса. Ажиотаж вокруг его участия в грядущем «Оскаре» уже почти подобрался к тому, что мы видели перед вручением заветной статуэтки Ди Каприо, а сборы на этой неделе вполне могут достигнуть отметки в 500 млн рублей.

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Новый мультфильм «Эверест» от DreamWorks Animation, работа над которым велась с 2010 года, с большой долей вероятности окажется на втором месте в таблице лидеров. Дело тут не только в громком имени студии, стоящей за проектом, но и в долгом отсутствии по-настоящему громких анимационных премьер с оригинальным сюжетом. Так что аналитики кинорынка ожидают от истории о девочке, которая помогает сбежавшему из секретной лаборатории снежному человеку вернуться на родную гору, показателей на уровне не ниже 195 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» взяла интервью у режиссера проекта Джилл Калтон.

Лидер прошлой недели, научно-фантастический фильм «К звездам» с Брэдом Питтом, Лив Тайлер, Томми Ли Джонсом и Дональдом Сазерлендом в главных ролях опустится в России на третью строчку списка самых окупаемых фильмов на второй неделе проката. Ожидается, что история астронавта, отправившегося через весь космос на поиски своего отца, чей след обнаружился спустя 16 лет после исчезновения в составе исследовательской миссии, сможет принести своим создателям еще около 85 млн рублей.

Совсем другая история о воссоединении отца и сына легла в основу сюжета фильма Карена Оганесяна «Герой» с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях. Шпионский триллер о сыне разведчика, которому пришлось спустя 15 лет после окончания секретного проекта столкнуться со своим прошлым после внезапного звонка от человека, который считался мертвым, соберет в свой второй прокатный уикенд 35 млн рублей.

Первый серьезный российско-китайский опыт создания киносказки, замешанной на восточных боевых искусствах и древних легендах, «Тайна печати дракона» постепенно теряет зрительский интерес, несмотря на участие таких громких имен как Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауэр. Тем не менее, благодаря непривычной для российского зрителя теме и динамичному сюжету фильму удастся удержаться в пятерке лидеров проката и на будущих выходных — прогнозируемые сборы на этот раз составят 28 млн рублей.

Продержавшийся в лидерах российского проката на протяжении всего сентября сиквел недавней экранизации культового романа «короля ужасов» Стивена Кинга «Оно 2», действие которого разворачивается спустя 27 лет после событий первого фильма, на пятой неделе опустится на шестое место в таблице лидеров. Перед тем, как наконец дать забыть о своих страхах, он сможет заработать еще около 12 млн рублей.

Третьей премьерой этой недели станет хоррор от режиссера «Ужаса из Амитивилля: Пробуждение» Франка Халфуна под названием «Добыча». История трудного подростка, которого отправляют перевоспитываться на пустынный остров, где тот неожиданно обнаруживает других обитателей, принесет своим авторам 11 млн рублей.

Последней премьерой, которую смогут увидеть на выходных российские зрители, станет экранизация романа автора серии книг «Шопоголик» Софи Кинселлы «Ты умеешь хранить секреты?» Сборы комедии о девушке, которая случайно выбалтывает все свои тайны самому неподходящему человеку, как ожидается, составят 8 млн рублей.

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