Умер Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт, три недели назад подтвердивший слухи о прохождении курса лечения из-за диагностированного у него острого лейкоза, умер в возрасте 80 лет, передает ČT24.

«С глубокой горечью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера (во вторник) незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни. Он умер дома, во сне, в кругу своей семьи», — сказала вдова певца.

Свои соболезнования в связи со смертью самого популярного чешского исполнителя выразил президент страны Милош Земан.

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«Чрезвычайно грустные новости для нашей страны. Карел Готт был настоящим художником, который отдавал себя другим. Это обессиливает, но именно это делает художника художником. Карел Готт отдал свою жизнь поколениям, он отдал себя всем нам», — говорится в официальном заявлении главы государства.

О смерти Готта также высказался первый вице-премьер страны Ян Гамачек, подчеркнувший, что певец всю свою жизнь дарил радость слушателям, которые будут скучать по нему. О его смерти в своем твиттере также высказался и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш:

«Карел Готт. Он сопровождал меня с детства. И каждого из нас. Один из величайших чехов, которых мы имели честь знать. Умер. Я всегда верил, что он здесь — навсегда. Мне очень жаль. Зажжем свечу и послушаем что-то из созданного им за 60 лет»

Свои соболезнования также выразил российский юморист Владимир Винокур, назвав Готта выдающимся певцом.

«Было несколько таких певцов, таких героев, как Карел Готт, — приводит слова Винокура РИА «Новости». — Он был одним из певцов не «внутреннего пользования» — его знали на Западе, его знали в Америке. Я считаю, что он был выдающимся певцом с прекрасным тембром, огромными возможностями: он пел на русском, французском, английском, чешском языках».

О своем недуге сам Готт сообщил на официально странице в фейсбуке. Певец решил обратился к поклонникам напрямую и рассказать о болезни, из-за которой ему пришлось начать амбулаторный курс лечений в одной из пражских больниц, так как получил вопрос о своем состоянии от журналистов одного из ежедневных чешских изданий.

«Они спросили, есть ли у меня рак и прохожу ли я лечение. Чтобы избежать спекуляций на эту тему, я решил ответить на их вопрос и чувствую необходимость рассказать вам о ситуации, в которой оказался. Я не хотел беспокоить вас своими проблемами, я не из тех, кто публично и с сожалением говорит о своей частной жизни, особенно о здоровье», — написал Готт.

Он также отметил, что справиться с диагностированным острым лейкозом ему помогала команда профессиональных врачей, а также семья и близкие.

«Четыре года назад я перенес очень агрессивное лечение опухоли, которое привело к ее полному исчезновению. Около полутора лет назад у меня было обнаружено нарушение процесса образования крови, миелодиспластический синдром. Несмотря на несколько методов лечения, эта болезнь, к сожалению, перешла в острый лейкоз в последние месяцы», — рассказал он.

Он также подтвердил, что проходит амбулаторное лечение, в связи с чем постоянно посещает больницу, и обратился к сотрудникам СМИ с просьбой проявить уважение к частной жизни его семьи.

«Я верю, что средства массовой информации не будут следить за нами ежедневно и не будут охотиться за нами, что может ухудшить не только мое состояние, но особенно психику моих несовершеннолетних дочерей», — заявил он.

Он также написал, что рад проводить время в кругу родных дома, где он работал над окончанием своей автобиографии, выход которой был запланирован на весну 2020 года. Также он рассказал о другом посвященном ему проекте:

«Несколько дней назад мы сняли кадры для полнометражного документального фильма о моей жизни — я прикрепляю фотографии, сделанные во время съемок»

Готт начал выступать на сцене с конца 1950-х годов, в 1960-х он поступил в консерваторию на отделение оперного пения, однако всенародная популярность пришла к нему вместе с появлением в Чехии моды на твист.

В 1967 году он отправился на гастроли в Лас-Вегас, в на следующий год принял участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» от Австрии. Так как Готт стал одним из немногих «выездных» артистов стран Варшавского договора, его популярность вышла далеко за пределы Чехии.

Именно он стал для жителей СССР заменителем западных рок-н-ролльных исполнителей: его записи выходили миллионными тиражами, а в народе разошлась шутка «к нам приезжает каждый год певец из Праги Карел Готт».