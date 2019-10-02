«Это не я»: кто сыграет Юлию Началову в новом фильме

Актриса Марина Орлова, сопровождавшая в гастролях юмориста Михаила Задорнова и помогавшая ему в постановке парных номеров в последние годы его жизни, сыграет певицу Юлию Началову в фильме о жизни артистки, сообщили «Дни.ру» со ссылкой на источники, знакомые со съемочным процессом.

Соответствующее сообщение также опубликовал в своем инстаграме актер Алексей Гаврилов, игравший в сериалах «Универ» и «СашаТаня», однако через некоторое время его запись была удалена.

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«Начали съемки фильма для Первого канала о жизни Юлии Началовой. Я в роли Евгения Алдонина, мужа Юлии, которую великолепно исполняет Марина Орлова. Сегодня играли в футбол под дождем и промокли до нитки, но зато сцену получилось снять очень романтично и невероятно красиво. Благодарю нашу маленькую и очень дружную команду за чувство братства», — привела отрывок из его записи «Экспресс-газета».

Сама Орлова также отказалась рассказывать подробности будущего фильма и не стала подтверждать свое участие в съемках, сославшись на штрафы, пишет Teleprogramma.pro.

«Не могу, к сожалению, ничего сказать. Не имею права комментировать, не хочу попасть на штрафы. Чуть позже поговорим об этом», — сказала она.

Отвечая на вопросы «Вечерней Москвы», она подчеркнула, что «не шифруется», а просто не может давать комментариев на эту тему.

«Это не я играю Юлию Началову — это Сергей Безруков. Он в гриме, его не признали просто!» — пошутила Орлова.

При этом, два дня назад Орлова опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой ей снимают маску-грим, которую она подписала «кожа в которой я живу» (название фильма Педро Альмодовара). В ответ на предположение одного из комментаторов, что этот грим нужен для фильма о Началовой, Орлова ответила: «Это просто косметическая процедура — ПИЛИНГ!»

Отмечается, что родственники певицы, которые, по словам представительницы Началовой Анны Исаевой, изначально выступали против фильма о ней, вели тайные переговоры с руководством Первого канала, где им якобы предложили серьезный гонорар.

Несмотря на то, что ее семья в итоге дала разрешение на съемки и даже использование в фильме личных вещей Началовой, ее бывший супруг Евгений Алдонин заявил, что никак не был привлечен к проекту. По его словам, никто из имеющих к съемкам отношения людей к нему не обращался, а сам он видел лишь снимки со съемочной площадки и «никак не относится» к происходящему.

В интервью, посвященном фильму о Началовой, режиссер Андрей Загорский рассказывал, что съемки фильма пришлось на время приостановить из-за проблемы с авторскими правами, так как до момента вступления семьи исполнительницы в наследство никто не имел права распоряжаться ее песнями.

«16 числа будет полгода со дня ухода Юлии. Дальше семья вступает в права наследования и мы будем находить компромисс с Виктором Васильевичем (отец певицы, — прим. «Газета.Ru») по поводу музыкального контента и готовить трейлер к выпуску», — объяснял он.

По его словам, в ходе разговора с Исаевой, бывшая пиар-директор Началовой сказала ему: «Делайте, что хотите», попросив не ссылаться на семью в разговорах со СМИ.

Он также отметил, что речь идет о «концентрированном и напряженном» полнометражном фильме, а не телесериале, который получит название «Буду рядом». Ожидается, что бюджет будущей картины превысит сумму в 60 млн рублей, которая упоминалась ее создателями раньше, так как инвесторы проявили особенную заинтересованность: «В договоре четко прописано: как только мы выпускаем официальный трейлер, инвесторы финансируют дальнейшие съемки. В прессе писали о бюджете картины в 60 млн рублей, но инвесторы готовы вложить гораздо больше. Мы однозначно дойдем до 100 млн».

Говоря о том, как будет выглядеть фильм о преждевременно умершей звезде, Загорский сравнивал свой фильм с работами таких режиссеров, как Алексей Учитель и Андрей Звягинцев.