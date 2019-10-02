«Это не я»: кто сыграет Юлию Началову в новом фильме

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в фильме

Актриса Марина Орлова, известная как «муза Михаила Задорнова», сыграет певицу Юлию Началову в фильме о жизни преждевременно умершей звезды, сообщили СМИ. Об этом также написал исполнитель роли супруга исполнительницы Алексей Гаврилов, однако позднее удалил свое сообщение из соцсетей. Сама Орлова заявила, что не может раскрывать подробностей съемок из-за грозящих за это штрафов.

Актриса Марина Орлова, сопровождавшая в гастролях юмориста Михаила Задорнова и помогавшая ему в постановке парных номеров в последние годы его жизни, сыграет певицу Юлию Началову в фильме о жизни артистки, сообщили «Дни.ру» со ссылкой на источники, знакомые со съемочным процессом.

Соответствующее сообщение также опубликовал в своем инстаграме актер Алексей Гаврилов, игравший в сериалах «Универ» и «СашаТаня», однако через некоторое время его запись была удалена.

«Начали съемки фильма для Первого канала о жизни Юлии Началовой. Я в роли Евгения Алдонина, мужа Юлии, которую великолепно исполняет Марина Орлова. Сегодня играли в футбол под дождем и промокли до нитки, но зато сцену получилось снять очень романтично и невероятно красиво. Благодарю нашу маленькую и очень дружную команду за чувство братства», — привела отрывок из его записи «Экспресс-газета».

Сама Орлова также отказалась рассказывать подробности будущего фильма и не стала подтверждать свое участие в съемках, сославшись на штрафы, пишет Teleprogramma.pro.

«Не могу, к сожалению, ничего сказать. Не имею права комментировать, не хочу попасть на штрафы. Чуть позже поговорим об этом», — сказала она.

Отвечая на вопросы «Вечерней Москвы», она подчеркнула, что «не шифруется», а просто не может давать комментариев на эту тему.

«Это не я играю Юлию Началову — это Сергей Безруков. Он в гриме, его не признали просто!» — пошутила Орлова.

При этом, два дня назад Орлова опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой ей снимают маску-грим, которую она подписала «кожа в которой я живу» (название фильма Педро Альмодовара). В ответ на предположение одного из комментаторов, что этот грим нужен для фильма о Началовой, Орлова ответила: «Это просто косметическая процедура — ПИЛИНГ!»

Отмечается, что родственники певицы, которые, по словам представительницы Началовой Анны Исаевой, изначально выступали против фильма о ней, вели тайные переговоры с руководством Первого канала, где им якобы предложили серьезный гонорар.

Несмотря на то, что ее семья в итоге дала разрешение на съемки и даже использование в фильме личных вещей Началовой, ее бывший супруг Евгений Алдонин заявил, что никак не был привлечен к проекту. По его словам, никто из имеющих к съемкам отношения людей к нему не обращался, а сам он видел лишь снимки со съемочной площадки и «никак не относится» к происходящему.

В интервью, посвященном фильму о Началовой, режиссер Андрей Загорский рассказывал, что съемки фильма пришлось на время приостановить из-за проблемы с авторскими правами, так как до момента вступления семьи исполнительницы в наследство никто не имел права распоряжаться ее песнями.

«16 числа будет полгода со дня ухода Юлии. Дальше семья вступает в права наследования и мы будем находить компромисс с Виктором Васильевичем (отец певицы, — прим. «Газета.Ru») по поводу музыкального контента и готовить трейлер к выпуску», — объяснял он.

По его словам, в ходе разговора с Исаевой, бывшая пиар-директор Началовой сказала ему: «Делайте, что хотите», попросив не ссылаться на семью в разговорах со СМИ.

Он также отметил, что речь идет о «концентрированном и напряженном» полнометражном фильме, а не телесериале, который получит название «Буду рядом». Ожидается, что бюджет будущей картины превысит сумму в 60 млн рублей, которая упоминалась ее создателями раньше, так как инвесторы проявили особенную заинтересованность: «В договоре четко прописано: как только мы выпускаем официальный трейлер, инвесторы финансируют дальнейшие съемки. В прессе писали о бюджете картины в 60 млн рублей, но инвесторы готовы вложить гораздо больше. Мы однозначно дойдем до 100 млн».

Говоря о том, как будет выглядеть фильм о преждевременно умершей звезде, Загорский сравнивал свой фильм с работами таких режиссеров, как Алексей Учитель и Андрей Звягинцев.