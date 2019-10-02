«Подвергся эмоциям»: Малахов извинился перед Киргизией

Телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии после слов, сказанных им в одном из недавних выпусков «Прямого эфира». В ходе шоу он предположил, что в гибели сына миллиардера Александра Маругова виноват гражданин Киргизии.

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В своем обращении шоумен пояснил, что «при эмоциональном обсуждении» трагедии, он позволил себе «неоднозначное предположение».

«От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности, — произнес Малахов. — Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!»

Журналист обратился к зрителям после того, как Министерство иностранных дел Киргизии выразило недовольство словами ведущего. По мнению работников МИД, Малахов в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе «некорректное» высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

«Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом союзнических отношений [двух стран] и стратегического партнерства», — говорилось в сообщении ведомства.

В выпуске программы от 24 сентября Малахов заявил, что гражданин Киргизии Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в которой погиб Маругов. Это вызвало негодование в российском посольстве в Киргизии, где телеведущего назвали не нашим героем:

«Малахов — не наш герой. В связи с высказываниями телеведущего Малахова можно сказать одно: легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ».

В то же время журналист Владимир Соловьев, по его же собственным признаниям, не смотревший резонансную передачу, встал на защиту шоумена. Согласно его мнению, Малахова не волновали национальность или гражданство участника ДТП со смертельным исходом.

«Я не думаю, что Андрея в какой-то степени волновала национальность или гражданство участника ДТП. Я лично не видел программу, но уверен в том, что Андрей не выказывал неуважение ни к стране, ни к народу. То есть речь шла о конкретном человеке, его вовлеченности в конкретное дорожно-транспортное происшествие, в котором, по мнению Андрея, слишком много неясности», — цитирует Соловьева «Взгляд».

Он предположил, что «никакого разжигания национальной розни» у Малахова, «взвешенно и обоснованно высказывающего свою позицию», не было.

«Поэтому мне кажется, если у МИД Киргизии есть информация, которая может просветить каким-то образом происшествие и мотивацию своего гражданина, то это надо предоставить судебным органам, — заключил журналист.

— Но выражать некую ноту протеста или озабоченность по поводу мнения, высказанного журналистом в свободной стране — у нас так не очень принято. <...> А так, мы живем в свободной стране, и у каждого есть право выражать свое мнение».

Комментируя разгоревшийся скандал, сам Малахов в своей колонке StarHit признался, что «не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии». При этом он подчеркнул, что в его программе «дружно трудятся представители более десяти национальностей».

«А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын, — добавил шоумен. — Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам».

По данным РИА «Новости», Александр Маругов, сын крупного бизнесмена, погиб в ДТП в центре Москвы в минувшем июле. Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Мотоцикл, которым управлял Маругов, был сбит такси, от полученного удара транспортное средство загорелось, а затем взорвалось.