«Ирландец», спин-офф «Большого Лебовски» и другие трейлеры недели

На официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился второй трейлер к долгожданному фильму «оскароносного» режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец», для создания которого удалось собрать поистине звездную команду. В новом ролике зрители смогли увидеть всю «великолепную четверку», покорившую Голливуд несколько десятилетий назад — Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтеля. Однако фильм сможет похвастаться не только регалиями своих авторов — в нем будут и взрывы, и драки в помещении зала суда, и (куда уж без него) отменное сквернословие.

Федор Бондарчук представил трейлер к своему новому фильму «Вторжение» — сиквелу его же «Притяжения» 2017 года. В новом фантастическом блокбастере главная героиня, в исполнении Ирины Старшенбаум, обнаружила сверхспособности, которые появились у нее после спасения при помощи технологий с других планет. Теперь она стала объектом повышенного интереса со стороны как Министерства обороны, так и других форм жизни, решившихся на вторжение.

После успеха в международном прокате британско-американского проекта «Kingsman» о вымышленном разведывательном управлении, в сети появился трейлер приквела «King's Man: Начало». Его действие, в отличие от предыдущих частей, будет перенесено в годы Первой мировой войны — именно в это время, по идее создателей, и началось формирование основного костяка шпионского агентства, которое так громко заявит о себе в грядущем веке.

«Раны» («Wounds»), Бабак Анвари

Молодой британский режиссер Бабак Анвари выпустил трейлер к новому хоррору по собственному сценарию под названием «Раны». Несмотря на незатейливое название, сюжет фильма на поверку оказывается совсем не простым: из-за найденного в баре мобильного телефон жизнь главного героя летит ко всем чертям — на теле открываются серьезные раны, его начинают преследовать полчища насекомых, а неизвестные люди грозят лишить его жизни, все сильнее втягивая в игру на выживание.

«Броски Хесуса» («The Jesus Rolls»), Джон Туртурро

Джон Туртурро выпустил долгожданный трейлер к фильму «Броски Хесуса», спин-оффу культового «Большого Лебовски» братьев Коэнов. Так как сами братья неоднократно заявляли об отсутствии планов по возвращению на экран полюбившихся всем героев, то черная комедия об уголовнике с крайне отталкивающим прошлым (которая, если верить самому Туртурро, будет сюжетно переплетаться с классическими «Вальсирующими» Бертрана Блие) станет единственным шансом вновь погрузиться в мир боулинга и проигравших дармоедов.

«Скалолазы» («The Climbers»), Дэниэл Ли

В трейлере фильма «Скалолазы», посвященного пятой попытке восхождения на Эверест команды экстремалов из Китая, появились мировые звезды первой величины — Джеки Чана и Чжан Цзыи, а в качестве продюсера проекта выступил легендарный Цуй Харк, так что даже без впечатляющих высокогорных съемок можно быть уверенными в зрелищности предстоящего блокбастера.

«Первобытный» («Primal»), Ник Пауэлл

В трейлере к новому фильму «Первобытный» поклонники Николаса Кейджа смогли увидеть известного своим трудолюбием и экспрессией актера в образе охотника на редких животных, который оказывается пойман на борту корабля вместе с опасным убийцей, которого полиция должна была доставить на суд в США. Для того, чтобы выжить, герою Кейджа придется применить свои навыки зверолова в поимке живого человека.