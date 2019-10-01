«Один из символов Франции»: что оставил Шарль Азнавур

Легендарный французский шансонье Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года на 95-м году жизни. После вскрытия тела судмедэксперты сообщили, что смерть певца наступила по естественным причинам: в ванной у него развился отек легких, спровоцировавший кардиореспираторную недостаточность.

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Незадолго до смерти артист посетил Японию, откуда вернулся лишь во второй половине сентября, чувствуя себя прекрасно. Зимой Азнавур планировал отправиться на мировые гастроли, поэтому никто даже не задумывался о скорой трагедии.



Через четыре дня в парижском Доме Инвалидов состоялась церемония прощания с великим шансонье. Проводить его в последний путь пришли более тысячи человек. Помимо родственников и поклонников певца на траурном мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Армянской апостольской церкви Гарегин II, певица Мирей Матье, актер Жан-Поль Бельмондо и многие другие известные деятели политики и культуры.

Выступая с речью, французский президент заявил, что голос Азнавура обладал способностью объединять поколения.

«Этот голос и эта интонация, узнаваемая среди всех других, давно утвердились в нашей жизни, и мы все незаметно объединились. Создалось общее чувство, и Шарль Азнавур естественным образом стал, по общему мнению, одним из символов Франции. Его слова напрямую затрагивали наши сердца. Названия и припевы песен стали частью общего культурного наследия», — сказал Макрон.

После слов главы государства в зале была объявлена минута молчания. Великого французского шансонье проводили аплодисментами и похоронили в семейном склепе в пригороде Парижа. День прощания с ним был объявлен днем траура в Армении.

Многие российские знаменитости также были потрясены трагедией и выразили свои соболезнования. В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал певца выдающимся исполнителем, который даже после смерти останется душой и голосом Франции и Армении.

«Ушел из жизни Шарль Азнавур — один из выдающихся исполнителей, который для всего мира являлся душой и голосом великих культур Франции и Армении. Он много лет собирал полные залы на своих концертах в нашей стране. Глубокие соболезнования близким певца, а также всем многочисленным его поклонникам по всему миру, в том числе и в России», — написал политик на своей странице в фейсбуке.

Председатель московского парламента Алексей Шапошников заявил, что память Азнавура могут увековечить в столице, если в Мосгордуму поступит соответствующее обращение.

«Азнавур всегда был большим другом России и Москвы. Если от деятелей культуры и общественности в Мосгордуму поступят предложения об увековечении в Москве его памяти, мы их обязательно рассмотрим», — сказал он «Интерфаксу».

Шансонье, композитор, поэт, писатель и актер Шарль Азнавур родился в Париже в армянской семье. Он дебютировал на сцене в возрасте пяти лет, активно выступая перед слушателями, а незадолго до начала Второй мировой войны впервые снялся в кино.

На раннем этапе карьеры Азнавур выступал вместе с франко-канадским пианистом и композитором Пьером Рошом. По окончании войны музыкантов заметила Эдит Пиаф и пригласила отправиться с ней в турне по Франции и США.

В 50-е годы его концерты имели невероятный успех среди публики и принесли ему популярность по обе стороны океана. Уже в 1956 году Азнавур несколько недель подряд выступал по три раза в день в зале «Олимпия» в Париже. За этим последовал выпуск альбома на лейбле Фрэнка Синатры, работа с Рэем Чарльзом, Бобом Диланом, Хулио Иглесиасом и другими мировыми звездами. Артист также реализовал себя в киноиндустрии, снявшись в десятках фильмов таких выдающихся режиссеров, как Клод Лелуш, Франсуа Трюффо, Жан Кокто и Клод Шаброль.

Настоящий прорыв в карьере Азнавура случился во второй половине 50-х — мировую известность артисту принесли концерты в Касабланке и Париже, где он временами давал по несколько выступлений за день.

Первый американский альбом Азнавура вышел в начале 60-х годов на лейбле Reprise Records, основанном Фрэнком Синатрой, с которым он выступал в дуэте. В течение своей карьеры шансонье также пел вместе с Селин Дион, Лайзой Минелли, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и другими артистами.

В 1975 году Азнавур написал песню «Они пали» в память о жертвах геноцида армян. Своей исторической родине музыкант посвятил целый ряд песен, а в 1988 году он организовал сбор денег в поддержку пострадавшим от землетрясения в Спитаке. Именем Азнавура была названа площадь в Ереване, а в 2008 году президент Армении Серж Саргсян подписал указ о предоставлении ему гражданства.

В 2017 году величие Азнавура отметили и в Голливуде: на знаменитой Аллее славы появилась его именная звезда.