«Влияние бандеровцев»: Соловьев набросился на Гребенщикова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова за его сатирическую композицию «Вечерний М», в которой речь идет о «пропагандисте» российского телевидения. В своем телеграм-канале Соловьев предположил, что музыкант оказался под «тлетворным влиянием бандеровской Украины».

«Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», — написал журналист.

Стоит отметить, что в своей композиции Гребенщиков не назвал конкретных имен.

Реклама

«Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.// У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.// Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,// И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос — враг», — спела рок-звезда.

За два дня с момента публикации на YouTube ролик собрал 275 тысяч просмотров, 20 тысяч лайков и скромные 424 дизлайка. В комментариях к видео подавляющее большинство пользователей выражает свою поддержку и одобрение музыканту.

«Кажется, наш гуру перешел от сложных метафор на понятный народу язык», «Здорово, что у БГ русское злободневное иногда пробивается сквозь буддийский пофигизм», «Борис Борисович, Вы через чур щедры. Соловьев не достоин такой лирической заставки», «Я ни разу не был в числе поклонников творчества Бориса, но всегда с уважением отношусь к его творчеству. Но это какой то сакральный шедевр», «Как боженька смолвил», — написали солидарные с музыкантом пользователи соцсети.

Некоторые комментаторы, вдохновившись творчеством мэтра, тоже стали складывать стихи на свой лад. Согласно рассуждениям некоторых пользователей, название песни «Вечерний М» созвучно названию популярной программы телеведущего Ивана Урганта, однако посыл его шоу все же далек от того, над чем иронизировал Гребенщиков.

Позже музыкант поспешил внести ясность, написав в комментариях: «Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь — между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором».

На это один из пользователей написал, что «не такое уж и большое, если вдуматься».

Кроме того, к ролику было оставлено немало комментариев и добрых слов в адрес поэта на украинском языке. Возможно, именно это стало поводом для высказывания Соловьева о «тлетворном влиянии бандеровской Украины», в противном случае очень трудно проследить, где там связь.

Напомним, что в начале сентября Соловьев крайне грубо высказался о журналисте Юрии Дуде и его документальном фильме про теракт в Беслане.

«Дудь радостно говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенератом», — заявил ведущий в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

Более того, Соловьев обозвал Дудя «ничтожной мразью», которую кто-то «раскручивает». Вместе с тем, он убежден, что журналисту больше подошло бы рекламировать шампунь, «потому что в этой башке ничего не обнаружено, кроме химических элементов».

Наконец, скандальный ведущий назвал журналиста «бездарным спортивным журналистом», который полез «гадить» в другую область.

Двумя днями ранее Соловьев расплакался в эфире своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ведущий не сдержал слез после рассказа главного редактора RT Маргариты Симоньян о захвате бесланской школы. В 2004 году Симоньян работала корреспондентом и вела репортажи из Беслана. Соловьев дал волю эмоциям после ее слов о том, что для осетин «бесчестье страшнее смерти, даже смерти своих детей».

Документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни» был опубликован на YouTube 2 сентября. За четыре дня трехчасовая лента собрала более 10 млн просмотров. В фильме Дудь брал интервью у переживших теракт людей, в том числе и повзрослевших детей из захваченной школы. Кроме того, журналист разговаривал с представителями властей Северной Осетии, которые вели переговоры с террористами.