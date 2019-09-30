«В ужасе от политики США»: Опра зовет главу Disney в президенты

Американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что хотела бы видеть следующим американским президентом генерального директора компании The Walt Disney Роберта Айгера. Она заявила изданию Daily Mail, что обязательно проголосует за предпринимателя, если он будет баллотироваться в лидеры США в 2020 году. Также Уинфри пообещала лично агитировать за своего старого друга на выборах.

«Если бы Боб Айгер решил баллотироваться в президенты, я бы прямо сейчас начала агитировать за него в Айове, — сказал Уинфри, — Я действительно подталкивала его к этому шагу и говорила: «Если ты когда-нибудь решишь баллотироваться на должность, я буду ходить от двери к двери с листовками, буду сидеть и пить чай с людьми».

Ведущая назвала Айгера одним из самых уважаемых ею людей, подчеркнув, что этот список очень короткий. По ее словам, глава Disney способен преуспевать в разных направлениях деятельности, и его нынешнее положение подтверждает этот факт.

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Ранее Айгер сообщил, что планирует уйти в отставку в 2021 году после истечения срока контракта с компанией The Walt Disney.

«В 2021 году наступит время, когда я наконец уйду с поста», — заявил Айгер, занимающий должность руководителя компании с 2005 года.

Предприниматель признался, что всерьез изучал детали выборов президента США в 2020 году, однако позднее его контракт с Disney был продлен до конца 2021 года. Это произошло после приобретения компанией материалов студии 21st Century Fox за $71,3 млрд.

В комментарии Vogue Айгер говорил, что «кандидат на должность президента должен быть открытым человеком».

«Мысль, которая у меня возникла, исходила от патриота во мне, выросшего в то время, когда мы уважали наших политиков не только за то, что они отстаивали, но и за то, чего они достигли. Я в ужасе от состояния политики в Америке сегодня», — признался глава Disney.

Вместе с тем он прокомментировал судьбу любимого ситкома президента США Дональда Трампа «Розанна», закрытого в 2018 году из-за обвинений в расизме.

Комедийный сериал «Розанна» вернулся на экраны в марте 2018 года с десятым сезоном спустя почти 20 лет после завершения девятого — и тут же был закрыт. Причиной этому послужили оскорбительные высказывания создательницы и главной звезды ситкома Розанны Барр.

На своей странице в твиттере она сравнила бывшую советницу и подругу Барака Обамы Валери Джарретт с обезьяной. Барр написала, что «если скрестить «Брат­ьев-мусульман» (организация запрещена в России) и «Планету обезьян», получится Валери Джарретт». Так она отреагировала на высказывание одного из пользователей о том, что «Джарретт многое помогла скрыть».

Вскоре в адрес Барр начали поступать возмущенные комментарии с обвинением в расизме. По словам Айгера, сразу же после скандального заявления он принял решение закрыть сериал.

«Потребовалось около пяти минут, чтобы понять, что мы должны делать, — сказал он, добавив, что это не та ситуация, которая требует дополнительного объяснения. — Это высказывание выглядело совершенно бесчувственным, совершенно неуважительным. Нам было легко принять решение».

Он подчеркнул, что не увидел в сообщении Барр какого-либо контекста, способного оправдать ее поведение.

Поначалу создательница ситкома оправдывалась и пыталась уточнять, что «исламисты — это не раса». Тем не менее, вскоре она принесла извинения за свои публикации и удалила твит о Джарретт.

«Я извиняюсь перед Валери Джарретт и всеми американцами, — написала Барр. — Мне очень стыдно за то, что я неудачно пошутила по поводу ее политики и внешности».

По словам звезды, ей стоило подумать лучше, прежде чем публиковать «дурную шутку».

Сериал «Розанна» рассказывает о жизни семьи Конноров, состоящей из пяти человек — ДиДжей, Дарлин, Бекки, Розанны и Дэна. Главные герои являются классическими представителями американского рабочего класса: домохозяйка Розанна всеми силами пытается сохранить семью и поддерживать мирную жизнь всех ее членов.

Выходившее с 1988 года шоу получило 25 номинаций на телепремию «Эмми» и стало ее четырехкратным лауреатом. Сама Барр завоевала «Эмми» и «Золотой глобус» в 1993 году, а сыгравшая ее сестру Лори Меткалф стала первой актрисой, получившей три «Эмми» подряд.