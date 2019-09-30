«Невыносимо!»: Уварова о бритье головы в поддержку Заворотнюк

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова прокомментировала слухи о том, что она обрила голову наголо в поддержку больной раком коллеги Анастасии Заворотнюк. По словам актрисы, она изменила прическу исключительно ради удобства и здоровья волос. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжков! То, что раздули СМИ, просто невыносимо!» — заявила Уварова.

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Вероятно, поклонники и представители СМИ сделали такой вывод, увидев в инстаграме Уваровой пост с поддержкой актрисы. В своем сообщении она обратилась к дочери актрисы Анне Заворотнюк с просьбой не слушать негативные комментарии состояния ее матери.

«Анечка, не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди, которые не верят этим слухам», — написала Уварова.

Вместе с тем родные больной раком актрисы продолжают хранить молчание и не комментируют состояние ее здоровья. Дочь Заворотнюк Анна обратилась к подписчикам только один раз, чтобы развеять слухи о предложенном ей гонораре за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на «лжи» и «грязных сенсациях».

«Ответственно заявляю, что «новость» о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова — абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов, ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались.

Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради хайпа используют ложь и раздувают грязную сенсацию», — высказалась дочь актрисы.

Ранее СМИ сообщали, что редактор шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» предложил Анне Заворотнюк гонорар в размере 15 млн рублей за выход в студию. Согласно источникам, девушка отклонила предложение, заявив, что не испытывает нужды в деньгах.

Позднее стало известно, что Заворотнюк могла составить завещание, находясь в больничной палате. Об этом сообщает издание «Дни.Ру» со ссылкой на источники в медучреждении, где звезда проходит лечение. По неподтвержденной информации, в палату к 48-летней артистке приходил нотариус.

«Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание. А поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности», — приводит слова инсайдера издание.

Прямыми наследниками Заворотнюк являются трое ее детей, муж и мать, которые имеют право в равных долях претендовать на собственность звезды. Однако в документе она могла прописать и другие условия передачи недвижимости и финансов. Также нельзя утверждать, что предметом обсуждения актрисы и нотариуса обязательно явилось завещание: она, к примеру, могла оформлять доверенность или любой другой юридический документ.

Ранее в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ гости студии обсуждали материальное состояние Заворотнюк: согласно подсчетам экспертов, стоимость ее недвижимости составила около 500 млн рублей. Выяснилось, что несколько лет назад звезда «Моей прекрасной няни» купила две квартиры в Ялте, одна из которых предназначалась для детей.

Также Заворотнюк принадлежит квартира в элитном жилом комплексе Москвы, расположенном недалеко от «Мосфильма». Рыночная стоимость этого жилья оценивается в 200 млн рублей. Кроме того, в состав недвижимости актрисы входит трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке. Примерная стоимость этого особняка составляет 120 млн рублей. Согласно СМИ, у актрисы имеются несколько автомобилей и вклады в разных банках, общая сумма которых оценивается в несколько сотен млн рублей.