Заворотнюк напугала: звезда группы «Мираж» составила завещание

Бывшая солистка поп-группы «Мираж» Наталья Гулькина написала завещание, испугавшись ежедневных новостей о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. В интервью НТВ певица призналась, что к ней пришло осознание хрупкости человеческой жизни, которая может оборваться в любой момент.

«Это страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован, нас может забрать болезнь, нас может забрать все что угодно: мы летаем на самолетах, которые падают, машины, которые разбиваются, мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк», — считает Гулькина.

Также 55-летняя певица предположила, что Заворотнюк решила самостоятельно распорядиться своим имуществом, поскольку, согласно СМИ, ее недвижимость оценивается в 500 млн рублей. В частности, площадь одного только загородного дома актрисы составляет 900 кв. метров. Помимо недвижимости в элитном подмосковном поселке Заворотнюк также имеет апартаменты в центре Москвы и в Ялте.

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«Маленькая такая страховка для своих детей. Я восхищаюсь теми людьми, которые побороли эти болезни, а у многих артистов это было на самом деле», — прокомментировала Гулькина.

Недавно нелепым комментарием о здоровье Заворотнюк отличилась балерина Анастасия Волочкова. Она выложила в инстаграме архивное видео со своего выступления в шоу «Ледниковый период», где больная раком актриса была ведущей. Под роликом танцовщица оставила неоднозначную подпись.

«Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов...» — написала Волочкова.

Через несколько часов после публикации этого текста балерина поняла свою ошибку и перефразировала сообщение.

«Сейчас можно только молиться о ней и надеяться на ее выздоровление», — исправила Волочкова.

В результате приму Большого театра раскритиковали пользователи сети, из-за чего ей пришлось закрыть комментарии к публикации.

Впервые СМИ написали о госпитализации больной раком мозга Заворотнюк 13 сентября. Сообщалось, что в одной из московских клиник актрису ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через неделю подруга актрисы заявила об улучшении ее состояния, сославшись на данные пиар-директора Марины Потаповой, передает сайт mk.ru.

Позднее в разных источниках появлялись сообщения об ухудшении состояния актрисы — опять же, без официального подтверждения этой информации. Тему болезни Заворотнюк периодически комментируют ее коллеги и друзья, а также неизвестные люди. Вместе с тем растет число «борцов» с теми, кто пытается нажиться на комментариях о здоровье актрисы.

Один из самых ярких монологов на эту тему принадлежит священнослужителю Русской православной церкви Андрею Ткачеву. По словам протоиерея, знакомые и коллеги Заворотнюк люди «треплют ее имя» для собственной наживы.

«По-моему, вот это массовое разговорное усердие вокруг страдающего человека — это какое-то издевательство, бесчувственность и бессовестность. Элементарная нравственность говорит нам о том, что большое страдание требует большого молчания.

Человек страдает. Уже и родственники обращались, просили: пощадите человека, что же вы треплете ее имя. Это, конечно, край какой-то», — сказал священник «Царьграду».

Заинтересованным в состоянии актрисы людям отец Андрей посоветовал помочь ей морально или материально. Он также призвал всех неравнодушных помолиться за здоровье Заворотнюк.

«Кто далек от этого, зачем его кормить этими сплетнями? Зачем вообще кормить людей сплетнями? Но у нас на этом построена половина телевидения. Ленты новостных сообщений, собственно, этим и живут, они питаются этим прахом. Конечно, это очень тяжко», — считает священнослужитель.

Протоиерей предложил всем, кто пытается нажиться на трагедии семья Заворотнюк, представить себя на ее месте. Он также обратил внимание, что для любого человека недостойно погружаться в эту тему из праздного интереса.