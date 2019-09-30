«Верю в это»: Дана Борисова о скандале с Бочкаревой

Друзья и коллеги исполнительницы роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой прокомментировали ее задержание с пакетиком кокаина в нижнем белье. Они заявили, что актриса никогда не давала поводов подозревать ее в употреблении наркотических веществ.

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По словам Дарьи Сагаловой, сыгравшей в сериале дочь героини Бочкаревой Свету Букину, она не видела видео с задержанием, но слышала новость об этом. Тем не менее актриса считает, что у ее коллеги не могло появиться причин принимать наркотики. Свое мнение она выразила в комментарии «Ura.ru».

«Когда мы работали вместе [на съемках сериала «Счастливы вместе»], я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло», — сказала Сагалова.

Актриса Елена Корикова также возмутилась сплетнями вокруг Бочкаревой, посвятив этому пост в своем инстаграме. По ее словам, многие СМИ готовы передавать ложную информацию для того, чтобы иметь необходимые рейтинги. Также в правдивости видеоролика усомнился приятель Бочкаревой певец Андрей Ковалев. В комментарии сайту mk.ru он назвал эту ситуацию неоднозначной.

«Неоднозначно все, в общем... Наталья очень переживает. С детьми, наверно, сейчас находится, дети — это спасение. Всю необходимую помощь мы окажем. Не надо раздувать из этой истории что-то такое. Это, конечно, не дело Голунова, думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет», — сказал приятель актрисы.

А вот телеведущая Дана Борисова, напротив, выразила уверенность в том, что на видео действительно снята сама актриса. В беседе с РЕН-ТВ она заявила, что не понимает, почему Бочкарева отрицает свою причастность.

«Видео существует. Она даже фамилию, имя и отчество называет. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации. Меня по алкоголю останавливали и забирали права, причем дважды. Я точно так же говорила, что я капельки успокоительные принимала. Я была в такой же ситуации и все отрицала», — отметила Борисова.

Напомним, что 28 сентября сотрудники ДПС задержали Бочкареву в Москве и нашли у нее наркотики. В этот же день в сети появился видеоролик, на котором отчетливо видно актрису, заявляющую, что «мешочек с наркотическим средством» находится в ее нижнем белье. Кроме того, она якобы сама достала пакетик, вес которого составил 0,69 грамма.

Согласно информации ряда телеграм-каналов, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В квартире 39-летней артистки прошел обыск, но ничего запрещенного не нашли.

В то же время концертный директор Бочкаревой назвала сообщения о задержании «провокацией», передает Mash.

«Разговаривали с Натальей сегодня несколько раз уже. Она говорит, что все хорошо, она дома с детьми. Это все ложь, это провокация», — сказала она.

Сама Бочкарева в комментарии телеканалу «360» подтвердила, что находится дома с детьми. Звезда отметила, что узнала о слухах по телефонному звонку.

«Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день, — пояснила она. — Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова».

Актриса предположила, что кто-то мог запустить этот слух, чтобы «из мести» заставить ее оправдываться. Она пообещала найти автора сплетни и привлечь его к ответственности.

«Кто-то запустил такую ерунду, чтобы я оправдывалась. Мне смешно. Со времен «Счастливы вместе» что только про меня не писали и не говорили. Я не скандальный человек. Я занимаюсь социальными проектами, воспитываю детей, снимаюсь в кино, играю в театре», — заключила Бочкарева.

В то же время телеканал «360» сообщил, что МВД подтвердило факт заведения уголовного дела о приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработки наркотических средств без цели сбыта. Согласно изданию, Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.