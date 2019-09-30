«Колоссальный урок»: Билан извинился за пьяный концерт

Певец Дима Билан в ходе концерта под названием «Самара, прости меня!» извинился перед слушателями за скандал, произошедший в начале сентября на Дне города, подчеркнув, что случившееся стало для него колоссальным уроком.

«Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами и не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но для меня эта ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком

<…> Я с большим почтением к вам — и с большой любовью, с большим извинением за тот дурацкий случай, который меня гложет по сей день», — приводит его слова ТАСС.

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По информации источника, публика, пришедшая на мероприятие, поддержала 37-летнего артиста: в частности, некоторые принесли на его выступление плакаты с надписями «Дима, мы тебя любим!», «Дима! Самара простила тебя!» и другими.

Согласно одному из посетителей концерта, на сей раз Билану удалось продемонстрировать публике свой «прекрасный вокал»: «На прошлом концерте мы не были, но мы видели в интернете все эти ляпы, шатания, какие-то непонятные жесты, а сегодня был прекрасный вокал».

Как известно, скандальное выступление артиста на недавнем Дне города в Самаре настолько сильно возмутило некоторых его слушателей, что они стали выкладывать ролики с концерта в сеть с гневными комментариями: на них, в частности, было запечатлено, как певец сидит, долго пьет воду, свешивается с края сцены в нелепых позах, не поет и роняет микрофон. Позднее самарцы даже выступили с петицией о лишении Билана звания заслуженного артиста страны.

«Многие пришли именно на его выступление. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. <...> Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — отмечалось в петиции.

Комментируя в беседе с РЕН ТВ тогдашнее странное поведение Билана, нарколог Алексей Казанцев признал, что артист вел себя необычно, а также назвал увиденное «неудачной импровизацией».

«Могу сказать, что Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация», — заявил специалист.

Сам Билан на следующий день после инцидента опубликовал в инстаграме видеообращение. В нем певец извинился перед оскорбленными зрителями и признал совершенную ошибку.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни… Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку», — посетовал артист.

Пытаясь загладить вину, Билан также пригласил жителей Самары на бесплатный концерт и пообещал сделать несколько подарков городу.Поддержал коллегу народный артист страны Филипп Киркоров, отметивший, что ошибаются абсолютно все.

«Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста! Благородно!» — подчеркнул Киркоров.