«Отправьте его на дно»: Болдуин снова высмеял Трампа

Актер Алек Болдуин вернулся к сатирическому образу президента США Дональда Трампа в первом выпуске 45-го сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (SNL) для участия в скетче, посвященному процедуре запуска импичмента в отношении действующего главы государства.

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По сюжету скетча, Трамп обзванивает своих сторонников из офиса Белого дома, пытаясь определить наилучший порядок действий в сложившейся ситуации. Среди тех, чей номер решил набрать «президент» в исполнении Болдуина, оказались адвокат Трампа Рудольф Джулиани, генеральный прокурор США Билл Барр, вице-президент США Майк Пенс, его сыновья Эрик и Дональд, рэпер Канье Уэст и даже лидер КНДР Ким Чен Ын, выдуманный разговор с которым сложился следующим образом:

«— Мне нужен совет. Как вы поступаете с осведомителями? – О, это просто! У вас в стране есть большой океан? – Да. – Отправьте осведомителя туда на дно. – Вау, я бы хотел, чтобы моя страна была такой же крутой, как твоя страна».

Болдуин вернулся к роли, которая принесла ему статуэтку «Эмми», несмотря на собственное заявление о том, что он устал изображать президента США в этом шоу. Среди прочего он предлагал создателям программы найти на данную роль другого актера, «который хочет этим заниматься».

«Они все мои дорогие друзья (о коллективе SNL — «Газета.Ru»), и я люблю ходить туда, но дело в том, что у меня сейчас очень плотный график съемок, чего давно не было», — сказал Болдуин.

Актер подчеркивал, что для него образ Трампа был исчерпан, к тому же — сам он никогда не чувствовал большого интереса к этой роли, несмотря на награду, которую ему удалось завоевать.

«Я также подумал о том, что в действительности я не слишком много вкладывал в свою пародию на Трампа, поэтому, пожалуйста, найдите кого-нибудь и убедите Лорна [Майклза] заменить меня», — говорил он.

Новый скетч с участием Болдуина вышел на фоне обострения политической борьбы в Голливуде. Возможное отстранение от власти Трампа вызвало раскол в среде американских актеров, среди которых нашлись как яростные противники главы государства, так и его защитники.

Среди тех, кто встал на сторону президента, оказался отец актрисы Анджелины Джоли, обладатель наград «Оскар» и «Золотой глобус» Джон Войт, который выложил в своем твиттере видеообращение с призывом поддержать Трампа в сложившейся ситуации.

«Война. Это война против правды. Это война против наиблагороднейшего человека, который защитил нашу страну, обеспечил нам защиту и вернул былое величие. Позвольте мне встать на сторону нашего президента. Давайте все встанем на защиту нашего президента Трампа от злобных нападок тех, кто требует импичмента», — заявил он.

Он также подчеркнул, что считает преступлением действия противников президента, которых обвинил в умалчивании реального положения дел в стране. По словам Войта, представители левых политических сил руководствуются злостью, которая накопилась в них из-за нежелания видеть правду.

«Мы стали великими, у нас появились рабочие места, мы получили больше, чем обещал нам кто-либо из президентов. Эти радикальные левые силы — разрушительны. Их представления о том, как все должно быть устроено, извращены ложью, обманом и злостью, и мы задаемся вопросом – почему?» — отметил актер.

Активную поддержку отстранению Трампа от власти, в свою очередь, высказал Роберт Де Ниро. Он заявил, что у президента отсутствуют представления об этике и морали, самого лидера назвал человеком низких душевных качеств, а сформированную им команду — «нехорошими людьми».

Солидарность с ним выразил обладатель премий «Оскар» и «Эмми» — режиссер Спайк Ли. «Оранжевый агент» должен уйти», — сказал он на премьере фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».

Причиной для запуска процедуры импичмента стала публикация комитетом по разведке палаты представителей США доклада осведомителя национальной разведки о телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого американский лидер якобы нарушил закон, требуя начать расследование в отношении возможного противника в будущей президентской предвыборной кампании Джозефа Байдена.