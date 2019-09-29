«Не наш»: украинский певец ответил, чей Крым

Украинский певец Олег Винник отказался прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. По словам уроженца Черкасской области, ныне говорить об этом «не нужно», так как «это ничего не дает».

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«Что касается вопроса Крыма, возможно, сегодня надо смотреть на дело. Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом, я сказал бы, не нужно, — цитирует артиста «Страна.Ua». — Это ничего не дает, когда ты кричишь «Наш Крым», а он — не наш на сегодняшний день, то мы ничего не решаем».

Вместе с тем он подчеркнул, что «за Крым не погиб ни один солдат», а также выразил несогласие со мнением, согласно которому полуостров «дороже, чем жизни и судьбы украинцев».

Ранее вопроса принадлежности Крыма коснулась другая уроженка Украинской ССР — Лолита Милявская. В одном из интервью в 2014 году она высказалась в поддержку вхождения полуострова в состав России.

«Я за то, чтобы, например, в Крыму не стреляли. На мой взгляд, лучше бескровно и назад в Россию Крым, где люди ходят и улыбаются на улицах, — передает ее слова «Московский Комсомолец». — Я с ними общаюсь и знаю, что они счастливы. А если и есть какие-то экономические трудности, то для них это фигня, когда они смотрят сейчас на Донецк. Я не вижу никакой агрессии со стороны России, я вижу желание договориться и вижу, что давят на Россию. И не считаю, что нужно подставлять щеки. Хватит, наподставлялись! В этом смысле я точно поддерживаю ответные санкции. Не надо нас пугать!»

Спустя несколько лет — в 2017-м — Лолита оказалась в центре неприятного инцидента, связанного с ее недопуском на территорию Украины. Говоря о неожиданном снятии с поезда, артистка тогда предположила, что произошло это из-за ее выступления на фестивале в Керчи.

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе. Меня в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд. Что делать? За посещение Керчи в 15-м году», — посетовала Лолита в инстаграме.

Наконец, уже в 2018-м Милявская в интервью YouTube-каналу «Крючок.TV» подчеркнула, что не собирается делить своих слушателей на российских и украинских: «Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я — гражданка России».

Высказывалась на данную тему и еще одна коллега Лолиты — Алена Апина. Комментируя в разговоре с Deutsche Welle отказ певицы Лаймы Вайкуле выступать в Крыму, российская артистка заявила, что у нее «очень сложное отношение» к крымским событиям.

«Лайма — очень европейский человек. С точки зрения Крыма и других каких-то вещей — это ее личная, европейская, другая, отличная от российской, точка зрения. Мы видим эту картину с другой стороны, — говорила Апина. — Наш Крым, не наш Крым — у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш.

Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия».

Данное заявление Апиной возмутило некоторых ее соотечественников. Раскритиковал артистку среду прочих и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян

«Яркий пример того, что некоторым артистам лучше не высказываться на политические темы, тем более во время зарубежной поездки. Любой ответ гражданина России по поводу Крыма должен заканчиваться словами: «Крым — это территория Российской Федерации». Все. Точка!» — цитирует его ФАН.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.