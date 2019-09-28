Травля и депрессия: неизвестная Брижит Бардо

Брижит Бардо родилась в Париже в сентябре 1934 года в семье католиков. Ее отец занимался бизнесом, а мать была домохозяйкой и воспитывала двух дочерей. Сейчас трудно поверить, что будущую кинозвезду в детстве считали «гадким утенком». В то время актриса страдала косоглазием и была вынуждена носить специальные очки, а также металлические скобы для исправления прикуса.

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«Я с детства знала, что некрасива, бесцветна, — вспоминала она. — Меня всегда потрясало, что какой-то мужчина считает меня красивой».

Со временем от «гадкого утенка» не осталось и следа: в начале 50-х Бардо часто снималась для модных журналов, а в 1952 году дебютировала в кино, снявшись в комедии «Нормандская дыра». В следующие четыре года молодая актриса сыграла в 17 картинах, в числе которых «Длинные зубы», «Манина, девушка без покрывала», «Будущие звезды», «Доктор на море» и «Мой дорогой Нерон».

Однако мировая известность пришла к Бардо с фильмом «И Бог создал женщину» Роже Вадима. С одной стороны, лента, повествующая о любовных похождениях 18-летней Жюльетт, сделала актрису настоящим секс-символом 60-х. С другой — картина подверглась жесткой критике Католической церкви из-за сцены, где обнаженная героиня танцует на столе.

В своих интервью знаменитость признавалась, что неоднократно подвергалась угрозам и унижениям со стороны окружающих. Как пишет биограф актрисы Джеффри Робинсон в книге «Брижит Бардо: Две жизни», актриса не могла привыкнуть к внезапно обрушившейся на нее славе. У нее часто были депрессии и она пыталась даже совершить самоубийство.

С конца 50-х француженка снималась в более серьезных фильмах. В 1959 году на экраны выходит картина «Бабетта идет на войну» с ее участием. Впоследствии ленту назовут самой значимой работой в арсенале Бардо. Действие комедии разворачивается во Франции, оккупированной фашистами.

За свою карьеру Бардо снялась в 48 фильмах. В 60-х годах актриса также попробовала себя в амплуа певицы, выпустив более 80 песен. Однако на пике популярности — в 1973 году — на тот момент 38-летняя звезда решила оставить кинематограф и посвятить свою жизнь защите животных.

Актриса неоднократно подчеркивала, что фонд составляет смысл и цель ее жизни. В 2016 году ему исполнилось 30 лет. Бардо рассказывала, что для того, чтобы его открыть, в свое время она распродала почти все, что ей принадлежало, включая драгоценности, мебель и даже свою гитару.

«Тогда я произнесла фразу, ставшую знаменитой: «Я отдала свою молодость и красоту людям, свою мудрость и опыт теперь я отдаю животным», — вспоминала она.

Однако гражданская активность Бардо не ограничивается лишь защитой прав животных. Муж артистки Бернар д'Ормаль одно время служил советником партии с праворадикальными взглядами «Национальный фронт», и сама она не раз выступала с заявлениями в националистическом духе. По мнению актрисы, во Франции навязывают образ жизни мусульман, что постепенно разрушает самобытность национальной культуры.

В интервью «Paris Match» Бардо заявила, что «когда говоришь, что думаешь, оказываешься в 17-й исправительной палате Парижа (17-я палата исправительного суда Парижа рассматривает дела о свободе публичных высказываний — прим.)».

Из-за своих провокационных высказываний Бардо пять раз приговаривали к штрафам за разжигание межнациональной розни.

В 83-м году у актрисы обнаружили рак груди — свой диагноз Бардо впоследствии скрывала на протяжении 30 лет, пока не победила недуг.

«Я была совершенно одна и решила делать только радиотерапию, а не эту жуткую химиотерапию, чтобы не потерять волосы, — рассказывала она. — Никогда бы не хотела через это пройти. Я не паниковала, будучи уверенной, что одержу верх над болезнью и не умру». При этом победу над раком она не считает главной в жизни. «Моя самая главная победа — та, которой я пока не добилась, — для животных», — говорила актриса.

В 2017 году во время президентских выборов во Франции Бардо призвала всех, кто любит животных, голосовать против Эммануэля Макрона.

«Презрение, которое он выказывает страданию животных, представляет собой полное отсутствие у него эмпатии», — писала она в твиттере.

В 2018 году Бардо подверглась критике из-за своего интервью «Paris Match». В разговоре с журналистом она назвала движение против сексуальных домогательств MeToo смешным, а обвинения со стороны актрис «лицемерными и безынтересными».

«Я никогда не была жертвой сексуальных домогательств. Мне всегда казалось прелестным, когда мне говорили, что я красивая или что у меня хорошенькая маленькая попа», — заключила она. Бардо также заявила, что многие артистки специально заигрывают с режиссерами, чтобы получить роль, а затем обвиняют их в домогательствах, чтобы «о них говорили».