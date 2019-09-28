«Клевета и мизогиния»: Хелен Миррен заступилась за Екатерину II

Британская актриса Хелен Миррен, сыгравшая главную роль в исторической драме НВО и Sky «Екатерина Великая», встала на защиту российской императрицы Екатерины II. Звезде не понравилось то, как современная история преподносит образ императрицы, которая якобы вела развратный образ жизни. Об этом Миррен рассказала изданию The Sun.

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По словам актрисы, клевета и искажение имиджа успешной и влиятельной женщины грязными слухами — это ужасно. Истории о сексуальной жизни Екатерины Великой, продвигаемые в различных источниках, звезда назвала явным признаком женоненавистничества.

«Вы смотрите на то, как вели себя Людовик XIV или Генрих VIII, у которых было пять и более жен и любовниц, но их поведение считается вполне приемлемым, в то время как у Екатерины было четыре или пять романов», — отметила Миррен.

В заключение она подчеркнула, что для современной женщины такое количество партнеров считается нормой.

Выход британо-американского мини-сериала «Екатерина Великая» запланирован на 3 октября 2019 года. Серия фильмов охватывает последние годы правления российской императрицы Екатерины II, которую сыграла Миррен. Вместе с обладательницей «Оскара» в сериале снялись Джейсон Кларк, Джозеф Куинн, Джина Макки, Рори Киннер, Ричард Роксбург, Кевин Макнелли, Сэм Палладио, Клайв Рассел и Антония Кларк.

Особое место в драме занимает страстный роман Екатерины с создателем Черноморского военного флота Григорием Потемкиным, которого сыграл австралийский актер Джейсон Кларк.

При буйном, сексуально распущенном дворе императрицы среди скандалов, интриг и глобальных конфликтов главным героям удается развить чуткие преданные отношения, преодолевая своих противников и выступая в качестве творцов современной России.

Исполнившая главную роль Миррен также работала над продюсированием мини-сериала вместе с режиссерами Филлипом Мартином и Дэвидом Томпсоном. Актриса участвовала в подготовке проекта совместно с компанией Origin Pictures, с которой она работала над картиной «Женщина в золотом».

«Меня невероятно радует возможность воплотить историческую личность, которая смогла взять столь огромную власть в свои руки. Она реформировала государство и заслужила, чтобы рядом с ее именем появилось слово «Великая», — говорила Миррен в одном из интервью.

Императрица Екатерина II пришла к власти после дворцового переворота, свергнувшего с престола ее супруга Петра III. Во время правления Екатерины с 1762 по 1796 год границы Российской империи значительно расширились на юге и западе. Также при ней впервые со времени Петра I была осуществлена реформа системы государственного управления.

Благодаря ей Россия смогла войти в список великих европейских держав. Политическим успехам Екатерины способствовала ее эрудированность — правительница увлекалась литературной деятельностью, общалась с французскими просветителями и коллекционировала картины.

В сюжете сериала одно из ключевых мест было посвящено многочисленным любовным связям Екатерины. Согласно авторитетному екатериноведу Петру Бартеневу, количество ее фаворитов достигало 23-х. По рассказам историков, посвятившим долгие годы исследованию личной жизни императрицы, одного из ее возлюбленных уличали в сожительстве со всеми ее фрейлинами и даже с его собственной 13-летней кузиной. Другого фаворита Екатерины врачи обвиняли в злоупотреблении возбуждающими средствами, передозировка которых могла стать причиной его преждевременной смерти. Последнему фавориту 60-летней императрицы было не более 20 лет.

Известный историк Николай Павленко писал, что «ни до Екатерины, ни после нее распутство не достигало столь широких масштабов и не проявлялось в такой откровенно вызывающей форме».



При этом для Европы «разврат» Екатерины был обычным явлением на фоне общей распущенности нравов XVIII века — в то время многие национальные лидеры имели многочисленные любовные связи и не скрывали этого.