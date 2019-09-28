«Ты — моя любовь!» Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа

Двукратный бронзовый призер «Евровидения» Сергей Лазарев предложил телеведущей Лере Кудрявцевой бросить своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова. В анонсе шоу «Секрет на миллион» на НТВ бывшие возлюбленные, сохранившие дружбу после пяти лет отношений, пошутили о возможном восстановлении своего союза.

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«Ты — моя любовь! Прости, Макаров!» — рассмеялась Кудрявцева.

По словам телезвезды, она до сих пор не может отойти от съемок передачи, на которой Лазарев раскрыл какой-то важный секрет. Об этом она написала в авторской колонке на портале Teleprogramma.pro.

«Я не знала этого о человеке, с которым пять долгих лет находилась в отношениях. И мне было нелегко держать себя в руках и контролировать эмоции», — заинтриговала Кудрявцева.

Она пообещала, что зрители все поймут 29 сентября, когда программа с Лазаревым выйдет в эфир.

«Словом, это был непростой выпуск. С одной стороны, приятный, потому что я всегда рада видеть Сережу, а с другой… Даже не знаю…» — задумалась 48-летняя ведущая.

В 2013 году она вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, в настоящее время выступающего за московское «Динамо». Год назад у пары родилась дочь Мария, которую знаменитости пока скрывают от посторонних глаз. А вот Лазарев, по словам Кудрявцевой, впервые привел своего пятилетнего сына Никиту на шоу.

«Теперь, когда Никита уже большой, Сергей не скрывает его от любопытных глаз. Зрителям «Секрета на миллион» выпадет уникальный шанс — они увидят первое интервью сына Сергея Лазарева! Кто знает, может, это начало большого пути на телевидении?» — предположила Кудрявцева.

За несколько дней до этой публикации заслуженная артистка Украины Светлана Лобода прокомментировала новости о конфликте с Лазаревым на «Премии Муз-ТВ». Вопреки его заявлениям о том, что «никакого скандала не было», в рамках интервью для YouTube-канала ведущей Ксении Собчак звезда сказала, что певец действительно ее обидел.

«Не знаю, что с ним случилось тогда, может сказалось то, что его номер не получилось отрепетировать и его сняли с премии, а мой — получился? — предположила Лобода. — Но повел он себя некрасиво».

Она подтвердила, что в тот день отписалась от Лазарева в инстаграме и перестала следить за его жизнью. По словам певицы, она сможет общаться с коллегой только после его извинения.

«Он, наверное должен, извиниться, потому что он — мужчина, я — женщина, и там было много моментов... Я думаю он жалеет о случившемся. Когда он извинится, мы снова будем общаться», — пообещала звезда.

Напомним, 10 июня в сети появилась информация о скандале между Лазаревым и Лободой, который произошел в день вручения премии Муз-ТВ. Согласно изданию Super, это случилось после возвращения артистки за кулисы с наградой за победу в одной из главных номинаций премии — «Лучшая певица года».

«И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам», — порадовалась Лобода.

Согласно СМИ, Лазарев не стал поздравлять коллегу и начал предъявлять ей необоснованные претензии. В частности, он якобы спросил у Лободы, действительно ли она считает себя «самой крутой».

«Ты что, [обалдела]? Типа самая крутая?» — цитирует его слова издание.

Лобода назвала Собчак предполагаемые причины такого поведения Лазарева. «У Сережи не получался номер, он долго ждал, все были очень уставшие, — сказала певица. — А у нас он получился».

Позже в сети была размещена видеозапись ссоры Лободы и Лазарева. Из опубликованного ролика можно заключить, что певец еще на репетиции был недоволен тем, что руководитель телеканала «Муз-ТВ» позволил Лободе исполнить финальный сет из шести песен.

На видео Лазарев ругался и на руководителя «Муз-ТВ», и на продюсера Лободы Нателлу Крапивину. Присутствующие просили не снимать негодующего артиста на телефоны, а Лобода попыталась остановить его гнев словами «Сереж, можно я буду репетировать?». Как рассказали очевидцы, именно тогда Лазарев переключился на Лободу, начав ее упрекать.