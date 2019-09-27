«Поддерживает агрессию»: Украина запретит Михалкова?

Новый министр культуры Украины призвал запретить фильмы Михалкова

Министр культуры Украины Владимир Бородянский планирует запретить показы фильмов режиссера Никиты Михалкова на территории страны. По мнению чиновника, ленты россиянина являются символизмом, поскольку он поддерживает Путина и его «агрессию против Украины»

Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за запрет фильмов режиссера Никиты Михалкова на территории страны. По его мнению, часть российского медиаконтента может нести угрозу национальной безопасности Украины. Об этом Бородянский заявил в интервью «Би-би-си».

Политик считает, что модель поведения человека, создавшего фильм или сериал, является определяющим критерием для запрета распространения его медиапродукта.

«Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд», — сказал Бородянский.

Он добавил, что такой человек не должен появляться в эфирах каналов и радио, потому что это будет «преступлением» против граждан Украины. По мнению министра, этот вопрос нужно решить на законодательном уровне. Когда интервьюер попытался задать вопрос о фильме Михалкова «Утомленные солнцем», министр прервал его, заявив, что время съемок картины не повлияет на запрет.

«Неважно, все — он человек, который упорно поддерживает режим Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины», — сказал Бородянский.

Говоря о выступающих в Крыму деятелях культуры, Бородянский назвал их действия «проявлением оккупации».

«И такого артиста нужно запретить. Мне кажется, здесь очень понятная история», — заключил политик.

В 2014 году на территории Крыма прошел референдум, в результате которого полуостров вошел в состав России. В результате украинская сторона ввела запрет на показ части российского медиаконтента на территории страны, а также создала «черный список», в который вошли около 100 российских артистов. Из-за выступлений в Крыму они получили запрет на пересечение российско-украинской границы.

В перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» Украины, в свое время вошли такие деятели культуры из России, как Олег Табаков, Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт и многие другие.

Летом 2019 года в этот список попал телеведущий Андрей Малахов — официальной причиной этому стало «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России — так называемом «Телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованном антиукраинским пропагандистским каналом «Россия 1».

В телемосте, который прошел 12 июля, приняли участие деятели культуры, спорта и науки, а также обычные россияне и украинцы. Российские зрители и участники проекта общались в студии телеканала, а украинцы выходили на связь по скайпу.

Среди выступавших знаменитостей были актеры Владимир Меньшов, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко, а также другие известные деятели культуры и спорта.

В конце телемоста ведущая Мария Ситтель выразила надежду на то, что украинские телеканалы смогут принять участие в подобном мероприятии в будущем.

«Нам бы очень хотелось, чтобы те добрые слова, которые сегодня звучали здесь, в этой студии, в следующий раз прозвучали бы из киевской студии от наших коллег», — сказала она.

Изначально предполагалось, что в организации телемоста также примет участие украинский телеканал NewsOne, однако его руководство решило отказаться от этой идеи из-за угроз физической расправы. Об этом заявили представители телеканала.

Журналистка Ольга Скабеева назвала включение Малахова в черный список «какой-то особой формой шизофрении», потому что в рамках телемоста ведущий призывал людей к миру и рассказывал, как дружны россияне и украинцы.

«Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь», — написала она в инстаграме.

Мария Ситтель выразила удивление реакцией украинской стороны на призывающую к миру передачу. В комментарии RT журналистка отметила, что в программе не было негативного подтекста и провокации.

«Это очень печально. Потому что более миролюбивой программы, более дружественной, более душевной и искренней именно по отношению русских людей к украинским я давно не припомню на нашем телеканале. Она получилась именно такой: очень дружелюбной и очень открытой. Она о том, что мы хотим дружить, а не о том, что мы хотим враждовать», — отметила Ситтель.

Также телеведущая пристыдила сотрудников «Миротворца» за то, что они не оправдывают название организации.