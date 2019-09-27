«Поддерживает агрессию»: Украина запретит Михалкова?

Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за запрет фильмов режиссера Никиты Михалкова на территории страны. По его мнению, часть российского медиаконтента может нести угрозу национальной безопасности Украины. Об этом Бородянский заявил в интервью «Би-би-си».

Реклама

Политик считает, что модель поведения человека, создавшего фильм или сериал, является определяющим критерием для запрета распространения его медиапродукта.

«Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд», — сказал Бородянский.

Он добавил, что такой человек не должен появляться в эфирах каналов и радио, потому что это будет «преступлением» против граждан Украины. По мнению министра, этот вопрос нужно решить на законодательном уровне. Когда интервьюер попытался задать вопрос о фильме Михалкова «Утомленные солнцем», министр прервал его, заявив, что время съемок картины не повлияет на запрет.

«Неважно, все — он человек, который упорно поддерживает режим Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины», — сказал Бородянский.

Говоря о выступающих в Крыму деятелях культуры, Бородянский назвал их действия «проявлением оккупации».

«И такого артиста нужно запретить. Мне кажется, здесь очень понятная история», — заключил политик.

В 2014 году на территории Крыма прошел референдум, в результате которого полуостров вошел в состав России. В результате украинская сторона ввела запрет на показ части российского медиаконтента на территории страны, а также создала «черный список», в который вошли около 100 российских артистов. Из-за выступлений в Крыму они получили запрет на пересечение российско-украинской границы.

В перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» Украины, в свое время вошли такие деятели культуры из России, как Олег Табаков, Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт и многие другие.

Летом 2019 года в этот список попал телеведущий Андрей Малахов — официальной причиной этому стало «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России — так называемом «Телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованном антиукраинским пропагандистским каналом «Россия 1».

В телемосте, который прошел 12 июля, приняли участие деятели культуры, спорта и науки, а также обычные россияне и украинцы. Российские зрители и участники проекта общались в студии телеканала, а украинцы выходили на связь по скайпу.

Среди выступавших знаменитостей были актеры Владимир Меньшов, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко, а также другие известные деятели культуры и спорта.

В конце телемоста ведущая Мария Ситтель выразила надежду на то, что украинские телеканалы смогут принять участие в подобном мероприятии в будущем.

«Нам бы очень хотелось, чтобы те добрые слова, которые сегодня звучали здесь, в этой студии, в следующий раз прозвучали бы из киевской студии от наших коллег», — сказала она.

Изначально предполагалось, что в организации телемоста также примет участие украинский телеканал NewsOne, однако его руководство решило отказаться от этой идеи из-за угроз физической расправы. Об этом заявили представители телеканала.

Журналистка Ольга Скабеева назвала включение Малахова в черный список «какой-то особой формой шизофрении», потому что в рамках телемоста ведущий призывал людей к миру и рассказывал, как дружны россияне и украинцы.

«Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь», — написала она в инстаграме.

Мария Ситтель выразила удивление реакцией украинской стороны на призывающую к миру передачу. В комментарии RT журналистка отметила, что в программе не было негативного подтекста и провокации.

«Это очень печально. Потому что более миролюбивой программы, более дружественной, более душевной и искренней именно по отношению русских людей к украинским я давно не припомню на нашем телеканале. Она получилась именно такой: очень дружелюбной и очень открытой. Она о том, что мы хотим дружить, а не о том, что мы хотим враждовать», — отметила Ситтель.

Также телеведущая пристыдила сотрудников «Миротворца» за то, что они не оправдывают название организации.