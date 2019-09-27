«Сняла лично»: кто хочет продать фото Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, в которой сейчас находится актриса Анастасия Заворотнюк, заявила о том, что у нее якобы есть фотографии больной артистки, и выразила готовность их продать, сообщает «СтарХит».

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — сообщила женщина, пожелавшая остаться анонимной, отметив, что один ролик длится 58 секунд, два других — по 32 секунды.

Пока не известно, какую сумму медработница рассчитывает выручить с продажи этих снимков и заполучило ли их издание.

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Ранее в СМИ обсуждалась неподтвержденная информация о том, что в больнице к Заворотнюк приезжал нотариус. Предполагалось, что целью его визита было составление завещания.

«Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание. А поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности», — цитирует инсайдера «Дни.Ру».

По закону прямыми наследниками актрисы являются трое ее детей, муж и мама. Все они могут в равных долях имеют право на собственность актрисы. Однако в документе могут быть прописаны и другие условия передачи недвижимости и финансовых активов.

Однако предметом обсуждения актрисы и нотариуса могло быть не только завещание, она также могла заняться оформлением доверенности или иного юридического документа.

Ранее на канале НТВ в телепередаче «Звезды сошлись» обсуждалась недвижимость Заворотнюк, которая, согласно подсчетам экспертов, стоит около 500 млн рублей.

Также стало известно, что десять лет назад артистка приобрела квартиры в Ялте, одну из них знаменитость покупала для своих детей. По неподтвержденной информации, стоимость этой квартиры приблизительно 20-30 млн рублей.

Кроме того, в собственности у актрисы имеется квартира в элитном жилом комплексе Москвы, недалеко от «Мосфильма». Рыночную стоимость этого жилья эксперты оценивают в 200 млн рублей. В недвижимость звезды также входит трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров в Подмосковье. Приблизительная стоимость этого особняка составляет 120 млн рублей. Согласно сведениям СМИ, у знаменитости есть несколько роскошных автомобилей и вклады в разных банках, что в сумме оценивается в несколько сотен млн рублей.

Ранее дочь Заворотнюк Анна опровергла сообщение о том, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

«Ответственно заявляю, что «новость» о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова — абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов, ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались», — написала она у себя в блоге.

Девушка призналась, что устала читать новости, основанные на «лжи» и «грязных сенсациях».

«Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради хайпа используют ложь и раздувают грязную сенсацию», — заключила дочь артистки.

Напомним, что впервые о госпитализации онкобольной актрисы стало известно 13 сентября. Тогда сообщалось, что в одной из московских клиник Заворотнюк была введена в медикаментозный сон и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через неделю появилась информация об улучшении состояния звезды. Об этом рассказала ее подруга со ссылкой на пиар-директора Марину Потапову.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — цитирует женщину «Московский Комсомолец».

По ее словам, состояние Заворотнюк после комы заметно улучшилось. «Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — добавила она.