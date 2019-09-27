Проблемы с сердцем: звезду «Глухаря» увезли в больницу

Российский актер Виктор Балабанов, широко известный благодаря роли в сериале «Глухарь», был экстренно госпитализирован в Москве. В пятницу, 27 сентября, у 66-летнего актера возникли проблемы с сердцем. В больнице у Балабанова диагностировали желудочковую тахикардию, передает сайт mskagency.ru.

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Сам актер рассказал, что страдает от проблем с сердцем с раннего возраста и надеется на скорейшую выписку из больницы.

«Я в больнице из-за проблем сердцем. У меня эти проблемы с четырех лет — осложнение после ангины. Самое главное, что сейчас у меня самочувствие нормальное, бодрое. Готов выходить на сцену, в фильмах сниматься, участвовать в новых проектах. Я только сегодня лег. Как мне сказали врачи, если все будет нормально, то дней через пять выпишут», — сказал Балабанов.

Симптомами заболевания, обнаруженного у актера, являются постоянное ощущение комка в горле, головокружение, общая слабость, учащенное сердцебиение, беспричинное чувство страха, бледность кожных покровов, а иногда и потеря сознания.

Также известно, что артисту в 2017 году поставили кардиостимулятор, который пришло время поменять.

«Ситуация осложняется тем, что там не очень хорошо подходил контакт», — цитирует источника в медицинских кругах ФАН.

С 1978 года Балабанов сыграл около 110 персонажей кино и столько же театральных ролей. В разное время он служил в Оренбургском театре драмы имени Горького, Сарапульском театре драмы, Костанайском областном русском драматическом театре и на Новой сцене Большого театра. Российским зрителям актер, прежде всего, знаком по сериалам «Солдаты», «Час Волкова», «Глухарь», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Шахта», «Карпов. Сезон третий», «У каждого своя война» и «Зверобой».

Артист является членом союза кинематографистов России и союза театральных деятелей России, а также активно занимается политической деятельностью. Живя в Казахстане, Балабанов избирался в Кустанайский городской Совет народных депутатов, пользуясь указом президента СССР Михаила Горбачева о возможности выдвижения кандидатов по месту жительства.

За участие в издании газеты «Запрещенный Кустанай», Балабанова неоднократно задерживала милиция. В ответ артист писал заявления с просьбой уволить начальника отделения. В 2011 году на съезде партии «Яблоко» Балабанов был одним из претендентов на роль кандидата в президенты России на выборах 2012 года, но его опередил Григорий Явлинский. В 2016 году артист был кандидатом в депутаты Государственной Думы и Московской областной думы от партии «Яблоко».

Ранее в центре внимания СМИ оказалась еще одна звезда «Глухаря» Максим Аверин, исполнивший в популярном сериале главную роль. Актер устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву из Барнаула, передает РЕН ТВ. По информации издания, 43-летний артист оскорблял членов экипажа с применением ненормативной лексики.

В отношении артиста был составлен протокол об административном правонарушении по статье за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф в 500 рублей. Сообщается, что Аверин был задержан полицией уже после приземления в столичном аэропорту. На оказавшемся в распоряжении издания видео заметно, что актер находится рядом с полицейским автомобилем, а его сопровождает актриса Анна Акунина, с которой он играет в спектакле «Там же, тогда же».

Позднее Аверин в своем инстаграме сообщил, что у него все в порядке.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — написал он.

В комментариях к публикации поклонники актера поделились на два лагеря. Одни поддержали артиста и высказали предположение, что СМИ «переврали» факты. Однако некоторые подвергли Аверина критике за такое поведение.